Los Mayitos ya son “terroristas”, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Los Mayitos, la facción del Cártel de Sinaloa ligada a Ismael “El Mayo” Zambada y ahora bajo el mandato de su hijo, Ismael Zambada Sicairos , alias “El Mayito Flaco”.

Con esta decisión, Washington coloca formalmente a este brazo del narcotráfico mexicano en la categoría de “organización terrorista extranjera”, al igual que ya ocurrió con Los Chapitos en junio pasado.

EU señala a El Ruso y a la red en Rosarito

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incluyó en su lista negra a Juan José Ponce Félix , alias “El Ruso”, líder del ala armada de Los Mayitos, a quien señala de secuestros, asesinatos y tortura para garantizar las operaciones criminales del cártel. El Departamento de Estado incluso ofrece hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su captura.

Junto a él fueron designados cinco individuos y 15 empresas vinculadas a la facción, principalmente en Playas de Rosarito, Baja California, un punto clave para el trasiego de drogas hacia California.

Entre los señalados aparece el empresario Jesús González Lomelí, dueño de bares y restaurantes como el Bombay Beach Club y Coco Beach Club, acusado de lavar millones de dólares para los hermanos Arzate, operadores de Los Mayitos en la región.

Narco, terror y corrupción de Los Mayitos

Según el comunicado oficial, Los Mayitos trafican fentanilo, cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína desde el noroeste de México hacia Estados Unidos, además de estar implicados en secuestro, extorsión, tráfico de migrantes y corrupción de gobiernos locales.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando drogas, lavando dinero y corrompiendo a funcionarios”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

El peso del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa ya había sido declarado terrorista global en febrero de 2025. Tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el debilitamiento de El Mayo Zambada, la organización se dividió en dos facciones principales: Los Chapitos y Los Mayitos, cuyo enfrentamiento interno ha dejado más de mil muertos en Sinaloa en los últimos años.

Las sanciones de la OFAC bloquean todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país, además de prohibir transacciones financieras con ellos.

Con estas acciones, Washington busca no solo frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas que han causado una crisis de salud pública en EU, sino también marcar a los grupos criminales mexicanos como amenazas terroristas internacionales.

