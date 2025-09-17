Los inmuebles fachada del huachicol fiscal: así operan las empresas en la mira de la FGR (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Empresas relacionadas con las investigaciones de huachicol fiscal en puertos marítimos del país, incluidas en un esquema de presunto lavado de dinero identificado por la Fiscalía General de la República (FGR), presentan domicilios fiscales falsos o inexistentes.

En seguimiento a la investigación realizada por El Sol de México, en la cual se reveló la introducción al sistema financiero de cuatro mil 591 millones de pesos en los años 2021 y 2023 a través del huachicol fiscal, la Organización Editorial Mexicana (OEM) acudió a los nueve domicilios fiscales identificados por la FGR en la carpeta de investigación.

Dichos domicilios corresponden a las empresas Altos Energéticos Mexicanos S.A de C.V, Grupo Base Energéticos S.A de C.V, Grupo Potesta S.A. de C.V, Era Tech Combustibles S.A. de C.V y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México S.A, señaladas en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025, como las principales involucradas en la red.

Según los análisis financieros realizados por la FGR a las cinco empresas, las ubicaciones que proporcionaron al Servicio de Administración Tributario (SAT) incluyen ocho direcciones repartidas en los estados de Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Puebla y en la Ciudad de México.

En el análisis, la FGR identificó tres direcciones fiscales de Grupo Potesta, S.A. de C.V. La primera se ubica en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. La fachada del inmueble marcado con el número 1500 sí existe; sin embargo, al tocar a la puerta ninguna persona salió para dar informes sobre el espacio. Los locatarios de inmuebles contiguos aseguraron que en el lugar no hay ninguna empresa con ese nombre.

El segundo domicilio de Grupo Potesta está supuestamente ubicado en Circuito Roble 17, colonia Tres Cruces, Puebla. Ahí, vecinos aledaños al inmueble localizado en un predio privado, aseguraron no tener conocimiento de ninguna empresa en la zona ya que todas las casas están habitadas por particulares.

Su tercer domicilio reportado es Gufy Cárdenas 888, colonia Narciso Mendoza, Reynosa, en Tamaulipas. Durante la verificación hecha por la OEM se constató que no existe ese número. En cambio, en la zona hay un autolavado, un solar baldío y la Escuela General Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el expediente, esta empresa también está vinculada a la organización criminal de Los Cuinis, supuestos operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este presunto vínculo fue identificado por un análisis financiero de la FGR incluido en la averiguación:

Grupo Potesta, S.A. de C.V. Circuito Roble 17, colonia Tres Cruces, código postal 72595, Puebla, Puebla. / Foto: El Sol de Puebla

“Grupo Potesta, S.A. de C.V., tiene vínculos comerciales con la empresa Impulsora de Productos Sustentables, S.A.P.I. de C.V., de quien su apoderado legal fue accionista de la empresa Agrícola Boreal, S.P.R. de R.L., sociedad mercantil que se encuentra sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, cuyos accionistas Jeniffer Beaney Camacho Cazares, Diana María Sánchez Carlón y Silvia Romina Sánchez Carlón, también se encuentran sancionado por la OFAC y vinculados con Abigael González Valencia, líder de la organización criminal Los Cuinis, teniendo como aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’”, apunta la indagatoria.

Grupo Base Energéticos S.A de C.V. reportó dos domicilios fiscales en Guanajuato. Uno de ellos se ubica en la colonia Las Reynas, en Salamanca. El lugar es una casa deshabitada y en venta.

El segundo, localizado sobre la carretera Salamanca-Celaya, en el mismo municipio, sí existe. En el lugar se observaron vehículos de carga, sin embargo, al pedir información a los trabajadores, mencionaron que no estaban autorizados para dar algún dato.

Transportadora del Pacífico y Golfo de México, S.A. de C.V., así como Era Tech Combustibles, S.A. de C.V., dieron de alta sus oficinas centrales en Culiacán, Sinaloa, según la información entregada al SAT.

Para Era Tech el lugar corresponde a la gasolinera Quick Gas, una distribuidora con siete estaciones en Sinaloa que facturan a nombre de otras razones sociales, una de ellas es Servicio Escoserra Costerita SA de CV. Esta última compañía tiene como socio a Ignacio Emilio Escobosa Serrano, quien también es socio de Era Tech.

En el caso de Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, la dirección corresponde a la de un edificio con distintos consorcios, ninguno identificado con ese nombre de acuerdo con los administradores.

Era Tech Combustibles, S.A. de C.V. domicilio fiscal en Boulevard Alcatraz Sur No. 4107, Col. Terranova, Culiacán de Rosales, Sinaloa, C.P. 80143. / Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

La FGR señala que estas dos empresas tuvieron operaciones financieras superiores a 43 millones de pesos entre sí. Además hace referencia a una supuesta conexión entre Era Tech Combustibles y el Cártel de Sinaloa:

“En relación a Era Tech Combustibles, en nota periodística señala que la empresa citada con anterioridad, ‘se le aprobó un permiso para proyecto de expendio al público de petrolíferos, además presuntamente se encuentra vinculada con el Cartel de Sinaloa, cuyo accionista se encuentra en la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, cita en su carpeta de investigación.

La última empresa, identificada como Altos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V, con sede en una torre empresarial en la colonia Jurica, Querétaro, Querétaro, sí tiene sus oficinas centrales en la dirección proporcionada. Al solicitar informes sobre las actividades que realizan, las personas encargadas del lugar no proporcionaron información.

Dichas empresas presuntamente son parte de una lista de 555 personas morales que la FGR investiga respecto a la red de huachicol fiscal que opera en aduanas del país. Estas cinco mencionadas son en las que las autoridades han puesto el foco principal dada su supuesta participación clave en las operaciones de importación y comercialización ilícita de combustible.

El huachicol fiscal, según relatan las investigaciones, consiste en la importación irregular —ya sea con documentos falsificados o con combustible que ingresa haciéndose pasar por aceite— de diésel o gasolina, misma que con presunta complicadad de agentes aduanales y funcionarios de la Marina, logran introducirlo a México para después venderlo a precios menores a los del mercado en el país, evadiendo el pago de impuestos correspondientes.

Derivado de estas actividades delictivas, la FGR inició carpetas de investigación contra empresarios y exfuncionarios, de los cuales ha detenido a 14, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Información de:El Sol de México

