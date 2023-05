Oaxaca de Juárez, 30 de abril.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te dominará la carta de “El Sol”, por lo que, sin duda, será un mes lleno de sorpresas económicas y realizaciones en cuestión laboral. No debes dejar que los pensamientos negativos dominen tu mente. Será un mes de crecimiento en lo amoroso con tu pareja ideal que es del signo Capricornio, Leo o Virgo y hablarás de formalidad. Cuidado con los enemigos ocultos, sé más prevenido en lo que se dice de tu vida personal. Tus días mágicos serán 01, 10, 13, 21 y 30 de mayo, cuando brillarás más que nunca. Tu color de la abundancia será el rojo y tus números de la suerte 06 y 12. Ten cuidado con los dolores o golpes, recuerda que tu signo sufre huesos débiles. Ten cuidado con los chismes o malas energías que te rodearán en este mes, cuídate de las malas amistades. Recuerda que tu signo es el carnero y eso te hace ser presa de las malas personas.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot obtuviste la carta de “El Carruaje”, la que indica que mayo será tu mejor mes del año y más porque estas de cumpleaños. Sal de tu estado de confort, son tiempos de arriesgarse para ganar en cuestión de negocios propios,. Deja atrás eso que te amarraba a no ser el mejor, cambia de amistades y busca personas positivas. Tus mejores días serán 02, 05, 19, 23 y 29 de mayo, en los que podrás reinventarte y crecer económicamente. Tu color de la abundancia es el azul fuerte, tus números mágicos 02 y 09. Recibirás un dinero extra por cuestiones de comisiones y utilidades, trata de invertirlo en ti. Cuídate de dolores estomacales y problemas de la vista, serán tu punto débil todo el mes. No olvides que el amor se da, no se compra, así que no trates de impresionar y sé natural con esa persona que te interesa.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te dominará la carta de “La Templanza” que, sin duda, es la más conveniente para ti en este momento, te pide calma y serenidad al momento de enfrentar problemas en tu vida. Cuídate de malos amores que te rodean y solo buscan hacerte daño. Recibirás una oportunidad de trabajo fuera de tu país o ciudad. Tus mejores días serán 04, 08, 16, 21 y 25 de mayo, donde vivirás cosas increíbles para tu economía. Tu color es el amarillo y tus números de la suerte 07 y 23, recuerda que tu punto débil es ser muy confiado. Por la condición de tu signo debes aprender a diferenciar entre el amor y la pasión, así que trata de ser más fiel contigo mismo. Recibirás una invitación para un viaje este mes y será muy bueno para tu signo. Recuerda no tomar los problemas de otros como tuyos y aprende a quitarte malas energías.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta del “As de Bastos” que te dará crecimiento en lo laboral y te dice que tendrás una propuesta de casamiento o formalidad en el amor. Deja el drama en tu vida y sé más práctico para que puedas avanzar sin retroceder. Debes medir tu temperamento y dejar de controlar a todos y todo lo que te rodea. Tus mejores días serán 01, 10, 15, 20, 25 de mayo en los que habrá mucha abundancia económica y la solución de algún trámite legal que tenías pendiente. Tu color es el verde fuerte y tus números mágicos serán 05 y 40. Te recomiendo que este día 1 de mayo prendas una veladora amarilla y te pongas algo de plata para que tengas mucha suerte todo el mes. Resolverás una situación familiar que te tenía muy preocupado. Recibirás un dinero extra por cuestiones de una deuda o pago de utilidades.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, por lo que debes tener madurez para tomar decisiones que cambiarán tu futuro. No retrocedas por nada ni nadie, sigue avanzando. Esta carta es la abundancia económica y la suerte en juegos de azar con los números 08 y 55, tu color es el naranja y tus mejores días serán 03, 06, 14, 21 y 29 de mayo, los cuales serán de buena suerte. Recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido porque son muy desesperados, por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones. Ten cuidado con el dinero, trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. Vendrás un asunto legal que tendrás que resolverlo de la mejor manera. No seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti.

utilidades. Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro) Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, por lo que debes tener madurez para tomar decisiones que cambiarán tu futuro. No retrocedas por nada ni nadie, sigue avanzando. Esta carta es la abundancia económica y la suerte en juegos de azar con los números 08 y 55, tu color es el naranja y tus mejores días serán 03, 06, 14, 21 y 29 de mayo, los cuales serán de buena suerte. Recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero siempre se desanima muy rápido porque son muy desesperados, por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones. Ten cuidado con el dinero, trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. Vendrás un asunto legal que tendrás que resolverlo de la mejor manera. No seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro) En el tarot te salió la carta de “El Mago”, por lo que son tiempos de crecimiento en todo lo que vayas a realizar, la buena suerte estará de tu lado para más crecimiento laboral y económico. No lo dudes, es tiempo de construir un patrimonio para tu futuro. Son tiempos de cambiar de amores y amistades tóxicas que no te dejaban avanzar. Tus mejores días son 01, 07, 16, 20 y 28 de mayo, tu color de la abundancia es el blanco y rojo, tus números de la suerte son 12 y 20. Te recomiendo este 1 de mayo prender una veladora amarilla y ponerte mucho perfume para que las buenas energías estén presentes todo el mes. Recuerda dejar a un lado la flojera y poner en acción tu cuerpo y seguir con el ejercicio y las dietas para que veas de lo mejor. Ten cuidado con dolores de migraña o dolor de cabeza, recuerda que tu signo siempre sufre de eso. Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro) La carta de “El Mundo” te indica que este mes será tuyo en todos los sentidos, lograrás lo que tanto deseas en cuestión personal y profesional. Será un mes para salir de viaje, también vas a poder tener alivio de cualquier enfermedad y el amor verdadero vendrá a ti. Tus mejores días son 03, 09, 18, 21 y 27. Tu color de la abundancia es el rojo, tus números mágicos 03 y 11. Te recomiendo este día primero prendas una vela amarilla, ponte mucho perfume y carga un limón en tu bolsa para que las buenas energías reinen en tu vida. En el quinto mes del año a tu signo le llega la abundancia económica y amorosa, así que tendrás mucha suerte en tener una pareja estable y te piden matrimonio. Recuerda que tu carácter no es débil simplemente no te gustan los pleitos, lo mejor es mantenerse alejado de las malas energías. Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro) En el tarot te salió la carta de “La Estrella”, por fin tendrás la solución a todos los problemas, conseguirás la recompensa económica que tanto esperabas para estar estable. Son tiempos de crecer en lo laboral y buscar nuevos horizontes que puedan darte mejor estabilidad. Tus números de la suerte son 13 y 24 y tu color el amarillo. Tus mejores días son 02, 08, 13, 21 y 28. A veces piensas en dejar a tu pareja o divorciarte, recuerda que la decisión que tomes siempre sea la mejor para tu felicidad. Te cambias de casa y decides remodelarla. Te llegará un amor prohibido que está casado y será de mucha pasión. Ya no trates de arreglar los problemas de los demás, solo emite tu opinión para que no te llenes de energías negativas. Tendrás más contacto con lo espiritual, eso te va ayudar a sanar las heridas del corazón. Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro ) Para este mes tu carta es “El Ermitaño”, son tiempos para dejar a un lado esas indecisiones que no te dejan avanzar. Arreglarás todos los asuntos que tenías pendientes en lo legal y laboral. A veces tienes que estar un tiempo sin pareja para que te enamores de ti mismo y puedas valorar la vida. Tus números mágicos son 19 y 50, tu color de la abundancia es el azul y tus días mágicos: 01, 07, 16, 21 y 29. En la vida debes ser ordenado y administrado con tu tiempo para cumplir tus metas. Te recomiendo en este día primero prendas una vela amarilla y te pongas mucho perfume para que las buenas energías te sigan rodeando. Cierras un ciclo de una relación amorosa y piensas en darte un tiempo para ti. Terminas de pagar una deuda y empiezas a ahorrar. Harás un examen para subir de puesto y tener otra categoría laboral. Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro) Para mayo tus números mágicos son 30 y 53, tus colores de la abundancia el naranja y rojo y tus mejores días 01, 10, 13, 21 y 30. En la carta del tarot te salió “El Juicio”, son tiempos de madurar y dejar atrás la inestabilidad emocional y económica. Lograrás lo que tienes en mente, como un nuevo trabajo y sobre todo poder arreglar asuntos de tu escuela, como el titulo o maestría. Capricornio es el signo con más capacidad de desarrollar proyectos nuevos. En el amor seguirás con tu pareja actual de la mejor manera, saldrán de viaje para vivir unos días de mucha felicidad. Ten cuidado con el dinero y trata de no enseñarlo para que no te llenes de envidias, tampoco comentes tus planes para que no se hagan chismes. Recibe un reconocimiento económico por un proyecto nuevo de trabajo y te pagan tus utilidades. Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro) El “As de Oros” es tu carta para este mes, debes aprender a no ser tan conformista y buscar tu mejor momento en lo laboral. Tendrás una pareja estable en lo sentimental para dejar de ser el conquistador y coqueto del zodiaco. Tus mejores días son 03, 12, 19, 20 y 29. Tu color de la abundancia es el verde y tus números mágicos 35 y 77. Este mes lo ocuparás para renovar tu energía positiva, te recomiendo prender una vela amarilla y usar mucho perfume para que tengas mucha suerte en todo. Tendrás dinero extra por cuestiones de comisiones y utilidades, trata de invertirlo en ti. Tendrás un nuevo puesto y mejor sueldo, recuerda tener una buena actitud para sobresalir. Piensas mucho en alguien de Aries o Libra, trata de platicar con esa persona y quedar en paz para que tu corazón y espíritu consigan la estabilidad. Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro) En el tarot te salió la carta de “El Emperador”, llevarás hasta el límite tus conocimientos para tener un mejor desempeño laboral, vendrán grandes sorpresas económicas. Las personas que no te valoran se van ir de tu lado y vendrá gente positiva y con más fuerza espiritual. Tus mejores días serán 01, 08, 15, 21 y 29 de mayo, tus colores de la abundancia son rojo y azul y tus números mágicos 17 y 23. Te enamoras de alguien del signo de tierra, siempre necesitas de una pareja para sentirte completo en tu vida. Cuídate de las traiciones de amigos de trabajo, recuerda no tenerles toda la confianza. Será un mes de constante renovación personal, así que trata de tener más comunicación con lo divino, por eso te recomiendo que te pongas ropa blanca y prendas una vela amarilla para que reine en tu vida la

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir