Los horóscopos de Mhoni Vidente (21:09 h)

Aries

Tendrás tres días de buena suerte y sobre todo para reinventarse en el amor. Recuerda que a tu signo le hace mucho bien vivir en una relación amorosa y estos meses de verano son ideales para estar en plenitud. Paga deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas. Ya no le platiques a nadie tus problemas pues a muchos les da gusto que te vaya mal, así que sé más discreto. Planeas un viaje al extranjero para visitar a familiares. Procura no ser tan impulsivo en tu trabajo o escuela porque el que se enoja pierde; aprende a ser más consciente de lo que comentas con los demás. Un amigo se está enamorando de ti; es del signo Escorpión o Sagitario, aclara la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. A los casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 01, trata de jugar el domingo.

Tauro

Vienen días para estar muy positivo y con mucha energía para salir adelante. Toma en cuenta que tu signo siempre lucha por ser el mejor, sobre todo en el trabajo; así que a tomar un curso los fines de semana para especializarte más en tu carrera. Te invitan a salir de viaje en fin de semana, ve, te hará sentir mejor. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, porque la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus padres, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Arreglas tu casa y compras muebles. Tendrás problemas con el estómago que es tu punto débil; evita tomar mucho alcohol o consumir picante. No prestes dinero, aprende a decir que no. Te viene un golpe de suerte con los números 04 y 38.

Géminis

Estarás de muy buen ánimo y con noticias agradables a tu alrededor. Tu signo se caracteriza siempre por estar feliz y este viernes decides salir a festejar con tu pareja y amigos; te la pasarás muy bien. Tu eres el psicólogo del zodiaco porque siempre tienes el consejo ideal para que los demás se sientan bien, así que cómprate un buen libro y aprende más. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 02 y 55. Extrañarás a un amor que se fue o está lejos, búscalo y verás que estarás más tranquilo. Este domingo te recomiendo prender una veladora de color rojo para te quites todas la envidias y sea un mes lleno de buenas oportunidades. Necesitas organizarte más en tus gastos y empezar a ahorrar para un futuro.

Cáncer

Fin de semana para perdonar y volver a comenzar, ya que no es bueno guardar tanto rencor y es mejor vivir en paz con esa persona, llegar a un acuerdo y ya vivir una relación de pareja más estable. Saldrás de paseo con tus amigos y familia. A tu signo le gusta mucho conocer ciudades o países porque es el más viajero del zodiaco, por eso date la oportunidad de visitar lugares turísticos durante estos días. Te llega un dinero que no esperabas y decides empezar a ahorrar. Cuidado con lo que comes o, si bebes alcohol, mídete un poco para que no tengas problemas de gastritis. Tus números de la suerte son 09 y 41. Te llega un amor del signo de Piscis, Virgo o Escorpión y será muy compatible contigo. Sabrás del nacimiento de un sobrino que te dará mucha felicidad.

Leo

Estarás convencido de que la suerte es tuya y que entrarás a tu mejor época porque son los meses de verano. Este 13 de junio da un poco de ti a quien más lo necesite –o sea ayuda económica– y eso será muy recompensado en tu vida. Serán tres días llenos de cambios radicales en tu vida. Es muy importante para tu signo que te reinventes en todo y siempre pongas lo mejor de ti para ser el mejor. Cuídate de dolores de espalda y riñón; toma más líquidos y haz ejercicio que eso te ayuda a mantenerte más sano. Limpias tu casa para tener mejor energía a tu alrededor. Ya no le ruegues a ese amor que ya no está contigo que lo que sucede te conviene; conoce a más personas compatibles con tu signo como las de Acuario, Sagitario y Aries. Sábado de fiesta con tus amigos. Tus números de la suerte son 05 y 66.

Virgo

Eres un conquistador y eso hace que siempre tengas amores nuevos en tu vida, pero ya es tiempo de tener una pareja formal y vivir un poco más tranquilo. Pones al corriente con tus pagos. Cuidado con problemas de gastritis, ve con tu médico. Te invitan a una fiesta y la pasarás de lo mejor. Estudia más para que pases todos tus exámenes y estés tranquilo en este curso. Ya no comas tanto y deja a un a lado los nervios, necesitas mantenerte sano y verte de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 30; ese día, amárrate con tres nudos un listón rojo en el tobillo derecho para que te sirva de protección. Cuidado con una ex pareja, quiere hacerte daño por despecho, así que cuídate de sus malas intenciones que nunca se promete lo que no se cumple.

Libra

Andarás con mucha suerte este fin de semana en cuestiones de juegos de azar y lotería con tus números mágicos que son: 07, 23 y 31; juega siempre los días 13 de cada mes. Te llega un dinero extra. A veces te desesperas porque no te llega el amor o la persona indicada en tu vida, calma que este fin de semana vendrá un amor del signo de Capricornio, Aries o Cáncer que te hará sentir de lo mejor y será muy compatible contigo. Cuídate de dolores de cabeza o duerme más. Dejar a un lado el celular para que no te robe el sueño. Tendrás muchas fiesta con amigos. Compras un boleto de avión para los meses de verano e irte de vacaciones con tus amigos. Compras ropa y un perfume; recuerda que a tu signo le encanta oler de lo mejor y verse impecable. Te buscan tus padres para invitarte a una fiesta familiar.

Escorpión

Viernes de renovación por completo. Busca ser el mejor en todo lo que realices porque eres el líder y otros siempre tomarán tu ejemplo. Cubres pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. No confíes demasiado en un amor que quiere que vuelvas, mantente con clama porque si ya te la hizo te la volverá a hacer. Vas a una entrevista de trabajo y te irá de lo mejor. Estás en esa etapa de tu vida en la que quieres tener más logros, sólo haz lo que sea necesario y se te dará. Cuidado con problemas de espalda y evita cargar cosas pesadas. Eres muy bueno para las fiestas y este sábado tendrás varias, así que cómprate ropa para que te veas encantador. Tu padre te pide ayuda este domingo para vender una carro o arreglarlo. Tus números de la suerte son 05 y 44. Llega una sorpresa amorosa por parte de alguien del signo de fuego.

Sagitario

Pensarás en cómo hacer más dinero y estar mejor económicamente. Recuerda que lo tuyo son las ventas y en este momento de tu vida ya necesitas poner un negocio; si no tienes todo el capital inicia con lo que tengas, lo más importante es empezar, te irá muy bien. Te busca un amor del signo de Acuario o Aries para hablarte de una relación más formal, pero para avanzar en tu vida amorosa debes dejar a ese amor del pasado que te hizo mucho daño y estar en paz. Compras ropa deportiva para seguir con el ejercicio. Cuidado con los vecinos, uno de ellos te tiene mala fe, ya no seas tan confiado. Te invitan a salir de viaje este domingo y la pasarás de lo mejor. Tus números de la suerte son 02 y 18.

Capricornio

Fin de semana para estar alegre y con muy buenas energías a tu alrededor. Toma a en cuenta que a tu signo lo dominan los días de intenso calor y eso hace que tus energías positivas se fortalezcan. Te llega un amor de fuera y estarás muy feliz; recuerda que siempre necesitas de una pareja para lograr tus objetivos. Cuidado con problemas de presión alta o evita tomar mucho alcohol este fin de semana. Compras ropa y un perfume. Será un fin de semana de mucho paseo con tu pareja y amigos. Te invitan a emprender un negocio los fines de semana, acepta, te irá de lo mejor. Sé que a veces es imposible controlar los sentimientos de los demás, así que no te empeñes en cambiar a las personas, da tu opinión y nada más. Tendrás un golpe de suerte con el número 04 ó 39. Vístete de colores claros para tengas más suerte.

Acuario

Tendrás mucho ánimo para hacer diferentes actividades deportivas o salir de fiesta. Considera que tú eres el único signo que es una figura humana y eso te hace ser el más saludable y carismático del zodiaco, por eso aprovecha tu tiempo y empléalo en tu persona. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado y que no era para ti; en estos días conocerás personas más afines a ti. El 13 de junio analizarás un cambio de trabajo o tener un negocio propio. Amigo de Acuario siempre necesitas estar en constante movimiento para que tu energía positiva se desarrolle más. Pides un préstamo bancario para comparar una casa. Duerme más este fin de semana para renovar las energías positivas. Tus números de la suerte son 06 y 14. Cuidado con los chismes en el trabajo, sé más discreto que no todos te desean buenas energías.

Piscis

Viernes de buenas noticias a tu alrededor. En los meses de verano es cuando tu signo renueva su energía positiva, así que tendrás una propuesta laboral que te hará cambiar de ámbito de trabajo. Ya no lo dudes amigo de Piscis, tú eres muy bueno en todo lo que realizas pero a veces te saboteas y crees que no puedes lograrlo, así que llénate de buenas energías y haz lo que tienes en mente: un negocio propio o irte a vivir a otro país. Te busca un amor del pasado para volver, habla, pero no regreses que sólo te quitará tiempo, mejor sigue conociendo personas más afines a tu vida. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 13 y 29. Usa más el color rojo fuerte para atraer la buena fortuna. Cambias tu método alimenticio y eso te ayudará a estar más saludable. Un amor del signo de Aries o Cáncer está muy enamorado de ti. Publimetro

