Los horóscopos de la semana del 17 al 20 de junio (21:41 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de junio.

Marzo 21 – Abril 20. © Proporcionado por Publimetro Mexico

La carta de “El Carruaje” te trae un mensaje de nuevos comienzos, especialmente en el ámbito laboral y empresarial, eso implica que la suerte está de tu lado, así que prepárate para aprovecharla al máximo. Los números de la suerte para ti son el 22 y el 29; tus colores favorables son el azul y el amarillo; el martes será tu día más afortunado de la semana, y en cuanto al amor, la carta te invita a superar relaciones pasadas que te han drenado energía y no te han aportado nada positivo. Recuerda que eres un ser humano grandioso con un potencial ilimitado, no tengas miedo de perseguir tus sueños y de resolver cualquier asunto legal que tengas pendiente y no te deja avanzar. En cuanto a la salud, no descuides tu bienestar y programa una cita con el médico para un chequeo general. Ten cuidado con las envidias que puedan surgir por tus logros, fíjate lo que comentas.

Obtuviste la carta de “La Fuerza” en el horóscopo del tarot, la cual te rodea de energías positivas, así que aprovecha este momento para llevar a cabo tus planes. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son el 20 y el 21; los colores que favorecen tu energía son el amarillo y el rojo, y tus signos compatibles para el amor son Libra, Capricornio y Acuario. Esta semana recibirás dinero extra, puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Te recomiendo que consumas más frutas y líquidos para mantenerte hidratado y cuidar tu salud. En cuanto a tu familia, recuerda que eres el pilar fundamental y tendrás que ayudar a tus seres queridos a superar sus problemas, pero no te agobies por esta responsabilidad, enfócate en ayudarlos con amor y paciencia. Un amor del pasado podría regresar a tu vida buscando una segunda oportunidad, piensa muy bien antes de tomar una decisión.

Te salió la carta de “La Torre” en el horóscopo del tarot, la cual te trae un mensaje de transformación y crecimiento, lo que implica que es un momento ideal para que construyas un patrimonio sólido para tu futuro. Celebra tu cumpleaños rodeado de familiares y amigos; sin embargo, debes estar atento a posibles fraudes. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 13 y el 37; tus colores de la suerte son el blanco y el azul, y tus signos compatibles son Tauro, Libra y Acuario. Un cambio laboral importante está por llegar. La carta de la Torre también te indica que estás en buen camino en el amor, si estás en pareja, esta es la persona indicada para formar una relación seria. En cuanto a la salud, las mujeres Géminis deben prestar atención a sus hormonas, mientras que los hombres deben cuidarse de posibles problemas de riñón o infecciones sexuales.

La carta del “As de Bastos” en el horóscopo del tarot te invita a controlar tus impulsos y no dejarte llevar por pensamientos negativos. Este es un momento de crecimiento profesional, no permitas que las ideas negativas te detengan, sigue adelante con tu trabajo y verás cómo tus ingresos aumentan. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son el 05 y el 19; tus colores de la suerte son el verde y el rojo, y tus signos compatibles son Capricornio, Piscis y Escorpión. Tu carta te advierte sobre posibles dificultades en el trabajo o en la escuela, mantén la calma y sé prudente en tus comentarios sobre los demás. Tendrás la oportunidad de crecer económicamente y de comprar un coche, posiblemente con un crédito. Si estás en pareja, tu relación seguirá prosperando, no dudes en formalizarla. Es hora de cambiar tu celular por uno más reciente para estar mejor comunicado.

La carta de “El Diablo” te trae un mensaje de transformación y prosperidad, es momento de que dejes atrás los rencores del pasado y comiences un nuevo capítulo en tu vida. Te espera dinero fácil y rápido, por lo que cualquier negocio que emprendas será próspero. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 03 y el 08; tus colores de la suerte son el blanco y el rojo, y tus signos compatibles para el amor son Piscis, Aries y Sagitario. Estás en el momento ideal para cambiar de trabajo por uno mejor o para iniciar ese proyecto que has estado planeando. Tu mascota estará un poco enferma, así que presta atención a su salud. Evita las peleas en el trabajo, recuerda que si bien eres el rey de la selva, no siempre tienes la razón; mejor analiza cada situación con calma. No te sabotees a ti mismo y cree en tu potencial para alcanzar grandes logros.

No estás solo y siempre tendrás la fuerza espiritual para superar cualquier obstáculo, te dice la carta de “El Ermitaño” en el horóscopo del tarot. Esta semana invoca a tu ángel de la guarda para que te guíe. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 11 y el 28; tus colores de la suerte son el azul y el verde, y tus signos compatibles son Acuario, Aries y Tauro. Podrás resolver cualquier asunto legal o familiar pendiente, estás en tu mejor momento y la llegada del verano te llenará de energía positiva. No descuides a tu familia o pareja, dedícales tiempo y atención, ya que podrías arrepentirte de no hacerlo más adelante. Te llegará la oportunidad de viajar al extranjero por trabajo, aprovecha el viaje para crecer profesional y económicamente. No dejes tus estudios, recuerda la importancia de actualizarte. Aléjate de las personas que solo buscan un interés en ti.

Tu mejor día es el martes, cuando la energía cósmica estará a tu favor; los números mágicos que te acompañarán son el 14 y 17, mientras que los colores que potenciarán tu vibra son el rojo y naranja. En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, la cual brilla y te señala la llegada de abundancia en negocios y trabajo, así que aprovecha este flujo de riqueza, pero recuerda ser prudente y evitar situaciones negativas. En el amor, Aries, Géminis y Leo serán tus signos más compatibles. Es momento de despertar tu inteligencia emocional y tomar decisiones sabias en tu vida sentimental, deja atrás vicios y hábitos dañinos, abraza una transformación positiva. Eleva tu espíritu hacia lo divino. En los temas del corazón, una decisión importante te espera, reflexiona sobre esos dos amores que rondan tu vida y elige al que te haga sonreír y te llene de felicidad.

Los números mágicos que te guiarán esta semana serán 26 y 35, los colores que te darán abundancia son rojo y verde; tu mejor día es el lunes, cuando la energía cósmica estará a tu máximo favor, y Géminis, Cáncer y Leo serán tus signos más compatibles para el amor durante la semana. No es momento de retroceder, así que afronta los retos con valentía. La buena suerte y las decisiones acertadas te acompañarán, tu poder de convencimiento estará imparable, ¡aprovéchalo! Sin embargo, la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot también te advierte sobre la carga de trabajo y las presiones que podrías sentir; recuerda que tu signo es ambicioso y quiere abarcar todo, pero es importante organizarte y tomarte tiempo para relajarte. Ten cuidado con prestar dinero, ya que podría traerte mala suerte. Pon atención a posibles dolores de cabeza y cuello.

La carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot te recuerda que es hora de aprovechar tu potencial al máximo, no seas holgazán en el trabajo y negocios, pon en práctica tus talentos y alcanza tus metas profesionales. Tienes oportunidad de brillar con luz propia, adopta una actitud positiva, enfócate en tus objetivos y utiliza la fuerza espiritual. El éxito y la felicidad están a tu alcance, realiza todo con determinación. Tu mejor día es el lunes, cuando la energía estará especialmente radiante para ti; los números mágicos que te acompañan son el 04 y 25; tus colores de la abundancia son el rojo y el amarillo, y Virgo, Leo y Aries serán tus signos más compatibles para el amor durante la semana. Suelta lo que te impide avanzar y realizar cualquier cambio positivo que desees en tu vida. Eres el pilar de tu familia y tienes la capacidad de sacarlos adelante ante cualquier dificultad.

La carta de “El Mago” te advierte que un amor sincero se aleja de tu vida, reflexiona sobre la situación y busca la manera de reconquistarlo si así lo deseas. Es momento de reinventarte en todo lo que haces, si tus asuntos laborales no marchan como deseas, no temas darle un giro positivo a tu vida. Aléjate de personas tóxicas que contaminan tu energía. Tu mejor día es el martes; los números mágicos que te acompañarán son 12 y 19; los colores con los que vibrarás alto son rojo y amarillo, y Aries, Tauro y Virgo serán tus signos más compatibles durante la semana para encontrar el amor. No actúes por impulso, ya que podrías arrepentirte, recuerda que el tiempo no se puede retroceder. Aprovecha la ola de buena suerte que te rodea y enfrenta los problemas con valentía, la vida tiene altibajos, pero la clave está en saber afrontarlos y aprender de ello.

Hora de dejar atrás los rencores familiares y renovar tus relaciones, es momento para que empieces de nuevo en todos los aspectos. Te recomiendo estudiar ventas o ingeniería, ya que estas áreas te serán muy útiles en tu futuro. Busca ese trabajo mejor remunerado que anhelas o emprende tu propio negocio para aumentar tus ingresos. La carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot te indica que es el momento de formalizar tu relación de pareja y dejar de lado la soledad, pues el egoísmo no te llevará lejos. Tu mejor día es el lunes, cuando la energía cósmica estará especialmente a tu favor; los números mágicos que te acompañarán son 23 y 30; los colores que potenciarán tu vibra son azul y blanco, y tu mejor compatibilidad para el amor será con Libra, Tauro o Capricornio. Eres un líder natural, aprovecha esta virtud para alcanzar grandes cosas en la vida.

Cáncer, Sagitario y Escorpión serán tus signos más compatibles para el amor; tu mejor día es el miércoles; los números mágicos que te acompañarán son 18 y 27, y el verde y el amarillo son los colores que te traerán fortuna. La carta de “La Templanza” te invita a encontrar el equilibrio y la armonía, recuerda que a veces, para ganar, hay que saber perder. Abre tu corazón al amor y busca a esa persona que te haga sentir completo, la paz interior es fundamental para tu felicidad, deja de lado la intranquilidad y busca la compañía de personas que te dibujen una sonrisa en el rostro. Eleva tu espíritu y deja que la energía positiva fluya, no olvides que tu signo es el consentido de Dios, así que aprovecha esta bendición para alcanzar grandes cosas y cumplir tus objetivos. Recuerda siempre ayudar a tus padres y brindarles todo el apoyo que necesiten.

