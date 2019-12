Los chimpancés aprenden a usar herramientas y transmiten el saber (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de diciembre. Los chimpancés no sólo aprenden a usar herramientas sino que este saber lo comparten con otros en un comportamiento que funciona como una forma de instrucción, según un estudio que publicó ayer la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Científicos de las universidades estadunidenses de Washington, en San Luis (Misuri); de Miami; y del Franklin & Marshall College, en Pensilvania, llevaron a cabo un estudio que demuestra que es más probable que los chimpancés que emplean procesos y herramientas complejos para recoger termitas compartan este conocimiento con otros ejemplares.

“A menudo se cree que los primates no humanos aprenden destrezas con herramientas observando a otros y practicando por cuenta propia, con poca ayuda directa de las madres y otros expertos en el uso de herramientas”, dijo una de las autoras del estudio, la antropóloga de la Universidad de Miami Stephanie Musgrave.

El aprendizaje social puede variar dependiendo de lo complicada que sea la tarea: “Durante las labores que son más difíciles, las madres pueden desempeñar un papel más activo, incluidos los comportamientos que funcionan como enseñanza”, añadió Musgrave.

