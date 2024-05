Los ataques más perversos que haya sufrido la prensa en México, en toda su historia han sido con AMLO: Nidia Marín (18:00 h)

Las Guerreras del Periodismo-

Por Edmundo Cázarez C.

-Cuarta y última parte-

Foto Adrián Ponce

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. “Problemas que yo recuerde entre un presidente de la República y la prensa, jamás, pero lo que se dice jamás, había presenciado una relación tan majadera, con ataques tan feroces, cobardes y perversos en toda la historia del país, como lo que está sucediendo actualmente con López Obrador, quien, en tan solo cinco años, ha podido destruir absolutamente todo lo que tanto trabajo nos costó construir durante décadas”, expresó la talentosa periodista Nidia Marín, en la cuarta y última parte de la conversación con MISIÓN POLÍTICA.

Ocupada y preocupada por el acontecer nacional, al cuestionarle ¿Qué opinaba que López Obrador, desde Las Mañaneras de Palacio Nacional, una y otra vez, asegure que estamos a todo dar?, explotó: “¡Eso es una falacia!!, ni el mismo López Obrador se lo cree. En todo el país aumentó desorbitadamente la criminalidad. Día con día, se cometen más de 200 asesinatos… ¡Rayos!!, el crimen organizado está incontrolable y con la protección gubernamental con “abrazos y no balazos” Que quede bien claro, López Obrador es el autócrata más descarado que hayamos tenidos, y quizás, que pueda existir.

Con una brillante trayectoria dentro de los medios de comunicación, Nidia Marín, dueña de una memoria prodigiosa, nos comparte algunas de las muchas anécdotas que le ha tocado vivir a lo largo de su inagotable quehacer periodístico:

-¿Con qué ánimo regresabas a la Ciudad de México, después de haber estado con la guerrilla guatemalteca?

-Como pude, conseguí un vuelo a las nueve de la mañana, desde Tapachula, Chiapas a la Ciudad de México. Llegué a Excélsior con todo y mi maleta, por cierto, me acuerdo que simplemente la aventé en recepción y me subí de volada a la redacción para escribir todo lo que había visto acerca de la guerrilla guatemalteca.

-¿Qué importancia le dieron a tu reportaje?

-¡Me llevé la de ocho!! Fíjate que iba saliendo del periódico con un ejemplar de Excélsior entre mis manos, y sin imaginármelo, me encontré con el director general de una revista muy importante. Me saludó muy afectuosamente y me dijo: “Nidia Marín, la saludo con gran admiración, quiero decirle que, hoy, me desayuné las más deliciosas ocho columnas de toda mi vida”

-¡Vaya, qué fino halago te estaba prodigando…!!

-Era todo un caballero el señor…

-¿Quién era…?

-¡Uff!!, es que no recuerdo su nombre, vamos a dejarlo así… ¿te parece?

-Bueno no te preocupes… ¿Y con Carlos Salinas cómo te fue?

-El periodo de Carlos Salinas de Gortari fue mucho muy complicado en todos los aspectos. Por principio de cuentas, el cobarde asesinato de Colosio. Luego, el pleito que sostuvo con Manuel Camacho Solís, y para rematar, el asesinato de Ruiz Massieu

-¿En ese tiempo qué fuentes cubrías?

-Estaba en la fuente del gobierno capitalino, porque resulta que el compañero que era titular de la fuente se murió de un infarto y me asignaron dicha fuente, quitándome todo lo que eran los partidos de oposición…

-¿Cómo te sentías ahí, en la fuente del gobierno capitalino?

-Me tocaba estar al pendiente de las actividades del entonces Regente Ramón Aguirre, y luego, con Manuel Camacho Solís, pero en su último año se peleó a muerte con Carlos Salinas y dejó “botada” la Jefatura del Departamento del Distrito Federal y se fue.

-¿Aun así, lo seguías cubriendo…?

-¡Un periodista no tiene descansos intervalos!!. Mis antenitas me decían que Camacho Solís estaba haciendo importantes declaraciones en un hotel de Polanco… ¡y que me voy para allá en friega!!

-¿…Y…?

-Vi que lo estaban entrevistando los demás compañeros en un “chacaleo”, pero ni me preocupé, al fin y al cabo, ya traía mi nota lista. Total, estaba “bobeando tal cual”, en eso, se me acercó un señor y me dice: ¿Quién es ese señor al que están entrevistando? Amablemente, le expliqué que era Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal, y que ahora, se iba de Comisionado para la Paz en Chiapas. No muy convencido el señor, se me queda viendo fijamente y me vuelve a preguntar: ¿Usted también es periodista y cómo se llama?

-¿Y qué le respondiste?

-Toda quitada de la pena, le dije mi nombre: ¡Me llamo Nidia Marín!!

-¿Te le hiciste conocida

-A grito abierto, como si pretendiera llamar la atención de los demás me dice: ¡Cómo me dio de problemas usted!!

-¿Cuál fue tu reacción?

-No sabía qué decir, me quedé sorprendida porque no tenía ni pinche idea quién era ese fulano…

-¿Pero qué le dijiste? ¿Te quedaste tan tranquila?

-¡No hombre!! De inmediato, le dije que yo no lo conocía, ni sabia quien era. Además, no tenia porque estarme gritando. Todos los demás reporteros voltearon a ver qué me sucedía. Le pregunté quién demonios era, y me dice. “Fui jefe de prensa del Comandante Lucas García, de la guerrilla Guatemalteca” Una y otra vez, me decía que le había ocasionado muchísimos problemas, y que, por mi culpa, hasta lo habían despedido como jefe de prensa del Comandante Lucas García.

-¿Qué explicación le diste para que te dejara en paz?

-Simplemente, que lo sentía mucho, pero yo, había cumplido con mi labor de periodista, total, me alejé de él

-¿Sentiste miedo que te hiciera algo?

-Fíjate que no, afortunadamente, estaba en México y en un lugar en donde había decenas de agentes de seguridad que cuidaban a Camacho Solís, así como seguridad privada del propio hotel.

-Seguramente, la cabeza te dio un vuelco…

-¡En efecto!!, Lucas García era un dictador militar en Guatemala, la verdad, les pegué hasta con la cubeta en cada uno de mis reportajes

-¿Es verdad que Carlos Salinas fue el peor presidente que hayamos tenido?

-¡Para nada!!, fue un magnífico presidente…

-Pero tampoco, en su gobierno, hubo ataques tan feroces en contra de la prensa…

-No, fíjate que no… ¡No, no y no!! Durante el gobierno de Carlos Salinas, jamás, tuve problema alguno… ¿Problemas con la prensa durante el gobierno de Salinas?… ¡Para nada!!

-¿No se puede comparar con lo que estamos viviendo ahora, desde Palacio nacional?

-Los ataques más feroces, majaderos y hasta perversos que haya sufrido la prensa en México, en toda su historia, han sido con López Obrador.

-¿Cuál ha sido el presidente más respetuoso con la prensa, desde Echeverría a la fecha?

-Antes de responder, suspira profundamente, una y otra vez, acaricia delicadamente su frente con la palma de su mano derecha. Me observa fijamente y después de un par de minutos, exhala con fuerza y me dice: “Me haces una pregunta sumamente difícil de responder. Creo que cada uno de los presidentes de la República que me ha tocado vivir, cada uno, ha tenido sus ángulos”

-Bueno, te la pongo más fácil… Entre todos ellos, ¿Quién o quienes han sido los mejores?

-¡Edmundo!!… ¡me disparas a quemarropa!! Digan lo que digan, para mí, han sido Luis Echeverría y Ernesto Zedillo, ambos, se esmeraron por mantener excelentes relaciones con la prensa.

-¿Y en cuanto a su gobierno?

-Insisto, Ernesto Zedillo fue un buen presidente, sobre todo, en un momento crucial que vivía el país…. ¡uff!!, sumamente delicado.

-De todos esos presidentes… A lo Mero Macho, ¿Quién de ellos se la tuvo que rifar o de lo contario, el país se le iba de las manos?

-¡Qué pregunta tan interesante!! Creo que me resulta mucho muy difícil señalarte solamente a uno de ellos.

-¿Es verdad que Miguel de la Madrid, fue el presidente más gris que haya existido?

-Mira Mundo, A Miguel de la Madrid, le tocó gobernar al país en una etapa excesivamente difícil, y más, con el terrible terremoto de 1985 que sacudió y destruyó gran parte de la Ciudad de México y Puebla.

-¿A lo Mero Macho, a Miguel de la Madrid le tocó bailar con la más fea?

-¡Puff!!, creo que ninguno de los presidentes que hemos tenido, le diría “enchílame otra” ¡A Ninguno de ellos, le hubiera gustado estar en sus zapatos!!

-¿Cuáles han sido las peores etapas en la historia de México?

-¡Sin lugar a dudas!!, en este Siglo XXI y en esos periodos, ahí están los peores presidentes que hayamos tenido. Pero el que, de verdad, no tiene perdón de Dios, es Andrés Manuel López Obrador…

-¿A final de cuentas, sí se cumplió con aquello de que era “un peligro para México”?

-Es que nada más ponte analizar las cosas. En tan solo cinco años, destruyó todo lo que con tanto trabajo nos había costado construir durante décadas

-López Obrador dice desde su programa de televisión “Las Mañaneras”, que estamos a todo dar…

-Eso, ni él mismo se lo cree. En todo el país tenemos menos empleos. Aumentó desorbitadamente la criminalidad, día con día, se cometen más de 200 asesinatos

-Después de López Obrador, ¿Cualquier bestia puede ser presidente?

-¡Esa es una pregunta muy fuerte!!

-¿No quieres contestarla…?

-No es que no quiera contestarla, sino que, la verdad… ¡no lo sé!!

-Algo que no me queda nada claro ¿López Obrador por qué odia tanto a la prensa?

-Hace unos cuantos días acabo de publicar, tanto en mi columna como en el programa de radio… Cuando los niños hacen sus cartas a los Reyes Magos o a Santa Claus, si te piden un avioncito o un cochecito… ¡pues hay que traérselos!!

-¿Y si no se los traen?

-Pues es lo mismo que está sucediendo con López Obrador, empecinado y jorobando con su tren maya…

-Insisto, ¿Por qué odia tanto a la prensa?

-La odia porque le ha cuestionado su trabajo desde que fue jefe del gobierno capitalino.

-¿Un autócrata mediocre?

-Más que mediocre, es el autócrata más descarado que hayamos tenido, y quizás, que pueda existir… “Autócrata habemus”… ¡y que me diga alguien que no es cierto!!

-¿Quién tiene la culpa, el indio o quien lo hace compadre?

-Puff, cada vez que disparas ráfagas de preguntas me pones con el “Jesús” en la boca… Mira, no sé si haya sido culpa de Peña Nieto…

-¿Peña Nieto es culpable que este autócrata haya venido a destruir al país?

-No, no y no…. ¡Yo no dije eso!! Yo no creo que Peña Nieto haya sido uno de los peores presidentes que hayamos tenido

-Peña Nieto tenia un porte de verdadero presidente…

-Supo ganarse el respeto, en todo el mundo, le brindaron un trato digno de respeto y no el hazme reír de ahorita

-¿México está en el fondo del precipicio por culpa de este autócrata?

-Sí, para que digo que no

-¿Por qué está aferrado de que en México, debe continuar una “semi” izquierda de “pacotilla”?

-¡Ni yo lo entiendo!!, mucho menos, es semi socialista… ¡Que no siga viéndonos la cara de tarugos!!

-¿Quiere que prevalezca una dictadura?

-Eso es lo que quiere implantar, por eso es que le da todo el apoyo del estado a la candidatura de Claudia Sheinbaum

-¿Cómo ves este proceso electoral, con dos candidatas a la presidencia de la República?

-¡Ay mi querido Mundo!!, me pones entre la espada y la pared. Lo que sí veo en este momento, es cómo se está desarrollando este proceso electoral con dos mujeres siendo candidatas a la presidencia de la República y tratando de llegar.

-¿La que quede como presidenta, no la tiene, pero nada fácil?

-¡Exacto!!, pienso lo difícil que será para quien quede como ganadora de la elección.

-¿Y qué piensas de Jorge Álvarez Máynez?

-Ese señor no tiene absolutamente nada que hacer ahí… por favor… ¡la elección presidencial no es cuestión de “payasadas”!!

-Nidia Muchas gracias por tu tiempo y por esta amena charla. A lo Mero Macho, me diste una cátedra de periodismo… antes que me vaya, te quiero preguntar…

-¿Alguna de estas dos mujeres, simple y sencillamente será una pantalla, pero en realidad, López Obrador estará detrás del poder?

-¡Qué buena pregunta para rematar!! Eso, no lo sabemos ni tu ni yo…

-¿Será la mano que mecerá la cuna?

-Te voy a robar tu frase que ya hiciste famosa…. ¡A lo Mero Macho si!!

-¿Crees que pueda ganar Xóchitl Gálvez?

-No, porque desde Palacio Nacional… ¡la van a tumbar a como dé lugar!!

-Dice el refrán: “Con la vara que mides, serás medido…”

-Ay Edmundo, lo dijiste a la perfección, mira, ahí está lo de Sanjuana Martin, creo todo un escándalo presidencial.

-¿No que eran muy amigos…?

-¡No hombre!, López Obrador no es ni amigo de su propio Ángel de la Guarda… ¡porque lo vomita!!

-¿Tu crees que si queda Claudia Sheinbaum, se sepan más cosas espantosas cometidas por López Obrador y lo meta a la cárcel?

-¡Ni te hagas ilusiones!!, no lo va a tocar ni con el pétalo de una rosa…

-¿De plano, nos hemos convertido en un país de indolentes, agachados y valemadristas?

-Sabes que mi querido Mundo… ¿Qué es lo que nos falta como país? Los jóvenes están carentes de información. ¿Por qué te digo esto? Es que, a comparación de nuestra época, nos informábamos a través de los periódicos y noticieros de radio y televisión, pero hoy en día, las cosas no son así. Los jóvenes se dejan llevar por la inmediatez de las redes sociales y con datos que, en muchas de las veces, son falsas.

¿De ganar Claudia Sheinbaum, tendremos una “Chacha” convertida en presidente…?

-Pues sí, pero lo va a defender y evitará que vaya a la cárcel…. ¡tiempo al tiempo!! Va defender a los hijos rateros de López Obrador, todas sus posesiones y todo lo que se hayan robado…

-¿No que él, era un “Mesías” enviado por el cielo?

-¡Te vas a sorprender!!, deja que se sepan las miles y miles de tranzas que cometió desde Palacio Nacional

-Por último ¿Crees que el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva, quedará sin resolverse?

-Aunque Ciro Gómez Leyva es muchísimo más joven que yo, lo admiro como no tienes idea. A Ciro, lo veía desde que estuvo chingonsísimo en CNI Canal 40. Es un brillante periodista y digno representante de lo que es la ética y el profesionalismo dentro del periodismo. ¿Qué si creo se vaya a resolver su atentado?… ¡Uff!!, trataron de matarlo para callarlo y como no pudieron, si le transmitieron un “mensajito” para amedrentarlo.

-Nidia, te veo muy guapa y llena de energía…

-Jamás me he operado lo que se llama nada, ni las “bubis” ni las “pompis…” ¡Nada!! Edmundo, eres todo un caballero, quiero que sepas, que esta, es tu casa. Ven cuando gustes a tomar un café o una buena copa de vino. Me siento honrada con tu visita y la de tu nieto, tomando muy buenas fotos.

-Nidia hermosa, muchas gracias por tu tiempo, me siento muy honrado haber estado conversando contigo.

-Quien debe agradecer esta interesante y larga conversación soy yo. Como te dije, empecé de periodista desde 1963, así, es que llevo ya 61 largos años y nunca, pero nunca, me había sentido tan contenta y complacida, porque supiste, inteligentemente, llevarme de la mano desde mi niñez hasta este catastrófico 2024. Eres un extraordinario entrevistador, te admiro y respeto.

