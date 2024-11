Los “abrazos” del embajador a AMLO y los “balazos” que asesinaron 190 mil mexicanos: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. Llegan tarde las inusuales declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Ojalá lo hubiera hecho cuando AMLO aún estaba en Palacio Nacional.

No sólo afirmó que no funcionó la estrategia de “abrazos, no balazos“ –lo que es obvio por los resultados que conocemos–, sino reveló que el ex presidente “le cerró la puerta” a un paquete de ayuda de Estados Unidos por 32 millones de dólares, para la seguridad interna “por cuestiones ideológicas”.

Ese arranque de franqueza llevó al embajador a cuestionar las estadísticas sobre seguridad que El Peje mostraba en las mañaneras seguidas de un “vamos bien” o “el país está tranquilo”.

Dijo: “Tenemos las cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. No están basadas en la realidad. La realidad es el ganadero asesinado ayer en Sinaloa y el párroco ultimado a balazos Chiapas hace unas semanas”.

Salazar le mandó un mensaje a la presidenta Sheinbaum: “La austeridad republicana no sirve para la seguridad”.

No sabemos qué llevó al embajador a dejar de lado el lenguaje diplomático para hablar de la realidad de un país que no es el suyo. Su reemplazo es inminente con el triunfo de Trump.

¿Quiso sacar lo que traía adentro antes de irse? ¿Es la respuesta al cortón que le dio AMLO por criticar la Reforma Judicial? ¿Es un gesto genuino hacia un pueblo que lo trató bien? ¿Es línea del Departamento de Estado?

Salazar fue tendencia en X. No pocos cibernautas coincidieron en que las palabas del embajador le arruinaron al líder máximo su cumpleaños número 71.

***

De mal en peor. El oficialismo en la Cámara de Diputados se encaminaba anoche a aprobar la reforma al artículo 19 de la Constitución que amplia el catálogo de prisión preventiva oficiosa.

Ahora también es cárcel automática por señalamientos de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, facturación falsa, tráfico de fentanilo.

Por si no quedó claro de qué se trata, la CIDH determinó que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humamos. “No respeta la presunción de inocencia”, subraya.

Pero eso poco le importa al oficialismo. Sus oradores hicieron una defensa rabiosa del dictamen y hasta gritaron “¡Es un honor estar con Obrador!” cuando una oradora oficialista comentó que era su cumpleaños.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que permite que una persona vaya a la cárcel, sin que la misma haya sido condenada, y se aplica por el sólo hecho de estar siendo procesado por un delito señalado en el artículo 19 constitucional.

Antes de que iniciara el debate, el diputado Ricardo Monreal informó a la prensa sus intenciones de sacar del dictamen la defraudación fiscal y narcomenudeo.

Otros delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ya están en el articulo 19 de la Constitución son:

Abuso y violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, en materia de armas de fuego y huachicoleo.

***

Jorge Romero recibió ayer la constancia de mayoría que lo acredita como jefe nacional del PAN.

El nuevo jefe de Acción Nacional aprovechó la ocasión para subir a redes un video en el que revira a las reiteradas acusaciones de la presidenta Sheinbaum de que es el jefe del cártel inmobiliario,

“Que las fiscalías hagan lo que tengan que hacer”, retó el panista, quien niega el liderazgo que le imputa la mandataria.

Y le hace las siguientes preguntas: ¿Cuál es su denuncia pública respecto a los miles de millones de pesos desaparecidos en Segalmex? ¿Cuál es su denuncia sobre las más de 20 propiedades de Manuel Bartlett? ¿Cuál es su denuncia respecto de los contratos del Tren Maya a familiares de ya sabemos quién?

”Estos no sólo son enunciados, son preguntas que, a como vamos, supongo que responderá mañana en su conferencia mañanera”, remató.

FIN.

