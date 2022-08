Lorena Sánchez alcaldesa morenista de Sayula denuncia secuestro; la desmienten (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Lorena Sánchez Vargas, alcaldesa morenista de Sayula de Alemán, Veracruz denunció que ha sido rehén de un grupo delictivo, que a lo largo de 7 meses ha controlado las finanzas del municipio y actualmente mantiene secuestrado a su hijo de tres años.

Sánchez Vargas inició su carrera política en este municipio al sur de Veracruz, junto con su esposo, Héctor Velázquez Vázquez, quien siendo regidor fue asesinado el 15 de febrero del 2020, por un comando armado.

Lorena continuó en la política y fue electa como candidata a la presidencia municipal en el 2021. En medio de su campaña política, se acercaron a ella personajes quienes dijeron que le darían protección, debido a la inseguridad que prevalecía en el estado.

A partir de ese momento, narró la presidenta municipal en entrevista exclusiva con Excélsior, estos sujetos influyeron de manera agresiva sobre las decisiones personales y comenzaron las amenazas.

Cuando Sánchez Vargas fue electa, las amenazas se convirtieron en acciones y fue llevada a un departamento en la ciudad de Puebla, donde estuvo prácticamente secuestrada por varios meses. Ahí le impedían hablar libremente y todos sus movimientos eran seguidos.

“Cuando termino mi campaña recibo unas amenazas y ellos me decían que me iban a matar… me decían que no hablara con nadie, porque ellos me mandaban fotos donde me decían que había gente rondando mi casa, que me iban asesinar. Como en el sur de Veracruz hay varios alcaldes electos que no han llegado y son asesinados, tuve miedo y salí con mi menor hijo, solamente tenía comunicación con mis familiares”

Al inicio de su administración estos sujetos le dijeron abiertamente que pertenecían a un grupo criminal y le impusieron al secretario de obras y al tesorero municipal.

LA CHEQUERA

Cuando la alcaldesa asumió las finanzas de Sayula de Alemán, los presuntos criminales se apoderaron de las claves electrónicas y chequera del municipio.

Cuando fui al banco me pidieron el toquen y la chequera en el mes de enero, ahí recibo la llamada de Miguel Vázquez Bonilla.

—¿Quién es Miguel Ángel Vázquez Bonilla?

—Miguel Vázquez Bonilla alias El Chivo es hijo de Erasmo Vázquez González y hermano de Juan Carlos Vázquez”.

A partir de ese momento se mantuvo vigilada por varios integrantes del grupo delictivo y era acompañada, en todas las actividades municipales y personales, por un hombre armado, que simulaba ser su secretario, pero en realidad pertenecía a ese grupo.

Los hermanos Miguel Ángel y Juan Carlos Vázquez Bonilla fueron los interlocutores del grupo criminal y quienes amenazaron en varias ocasiones a la alcaldesa.

EN BLANCO

Sánchez Vargas contó que le pidieron firmar varios cheques en blanco. Por consejo de su secretario particular, Octavio Acosta, se negó a hacerlo. En ese momento, los criminales amenazaron al secretario y posteriormente fue asesinado el 27 de febrero de 2022.

Para junio de este año el tesorero, Rafael Cárdenas, le pidió firmar otro cheque por 10 millones de pesos, a lo que Sánchez Vargas se negó, por no saber el destino de esos recursos.

Le hago mención a Rafael que no iba a firmar ese cheque porque iba a ir presa, media hora después recibo una llamada donde unos de mis secuestradores me pasa el teléfono y me habló Miguel Vázquez, y me dijo ‘tengo a tu hijo, tengo a tu hijo, y firma ese cheque’”, contó la presidenta municipal.

Ya con su hijo secuestrado, Lorena Sánchez decidió buscar ayuda y usó de pretexto, para viajar a la Ciudad de México la asignación de recursos para realizar un libramiento. Alegó que tendría que asistir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para gestionar esos recursos.

Yo le dije que iba a ir a la SICT, para que esa obra la pudieran licitar ellos, era el pretexto para salir a pedir auxilio porque las amenazas de muerte eran constantemente hacia mí, hacia mi hijo y a todos los que lleven mi apellido”.

Al llegar a la capital del país, Lorena pidió a sus secuestradores que la llevaran al Senado de la República. Ahí los dejó afuera del recinto y con ayuda de un amigo salió por otra puerta.

En el Senado de la República, ya eran las cuatro de la tarde, había un guardia de seguridad y me dijo que ya no había nadie y que ya todos se habían ido, yo lo jalo del brazo y le dije déjame pasar y llegué tarde, vengo desde el sur de Veracruz, soy alcaldesa, déjame pasar 10 minutos, cuando ya estaba dentro del Senado un amigo del cual no menciono su nombre por seguridad, me había dicho que hiciera la conducente denuncia. Entonces, por la parte de atrás salgo, me estaba esperando, me subo a la camioneta y escapo de mis secuestradores, fue el viernes 30 de julio hace unos días apenas”.

Ya presenté la denuncia porque mi menor hijo, de nombre Homero Velázquez, un niño de tan sólo tres años, hoy se encuentra secuestrado por estos delincuentes que siempre me hacían mención que Miguel Vázquez ya había estado preso en una cárcel federal y que salió, su hermano de la misma manera por posesión de armas de fuego también preso y salió libre, y hoy mi niño de 3 años de edad se encuentra secuestrado por este grupo de personas”.

Por el momento, Lorena Sánchez Vargas está oculta para garantizar su seguridad y lanzó un grito de ayuda al gobierno federal.

Mi vida corre peligro también la de mi familia, porque el día de ayer Miguel Vázquez Bonilla llamó a mi hermano menor, del cual omito su nombre, diciéndole que si yo no regresaba me iba a matar a mí, a ellos y sobre todo que tenía en sus manos a mi menor hijo.

“Hago un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablo desde el punto de vista siendo madre, siendo alcaldesa, siendo mujer para que pueda apoyarme dentro de esta averiguación para que yo pueda recuperar a mi hijo”.

Luego de revelarse los hechos en el noticiario de Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva, el municipio de Sayula emitió un comunicado donde afirmó que lo dicho por la alcaldesa es falso.

Dijo que el 29 de julio Sánchez salió del municipio con su chofer y escolta y luego los dejó “tirados” al llegar al Senado.

La señalaron de bloquear las cuentas del municipio y que intentó sustraer dinero de las arcas.

Negaron el plagio del niño y dijeron que su niñera fue por él, lo rescató y está a salvo.

Compartir