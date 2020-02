Logran comunidades de los Valles Centrales que Semarnat niegue autorización de la MIA a la minera Cuzcatlán (12:35 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. Después de un año de lucha jurídica, más de diez comunidades de los Valles Centrales, organizados en el Frente No a la Minería, lograron incidir en la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (Mia), modalidad Particular del Proyecto San José Il.

En conferencia de prensa, el representante de Santa Catarina Minas, Salvador Martínez, recordó que en mayo de 2019, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, exigió a la Semarnat en su calidad de autoridad responsable del medio ambiente no aprobar la Mia-Particular del Proyecto San José II, al argumentar que violentaba la libre determinación y autonomía como comunidades y pueblos indígenas, al no poder decidir libremente sobre sus territorios.

Explicó que las Mias, son un instrumento que pretende “prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente y en el caso del proyecto minero San José, encontraron que ya fueron construidas 81 obras, en diferentes lugares y con diferentes características a las autorizadas en la Mia original, lo que afirmó, representa un grave desacato de la empresa minera, y violenta la legislación y reglamentos ambientales vigentes con complicidad de la autoridad ambiental.

Y es que dijo que con una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, denominada “San José I” la compañía minera Cuzcatlán -filial de Fortuna Silver Mines, pretende justificar la construcción de 81 obras irregulares, además de ampliar el periodo de explotación de plata y oro por diez años más, es decir, hasta el 2029.

Agregó que el 8 de diciembre de 2018, derivado de la resolución administrativa 043, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación Oaxaca, estableció sanciones, medidas y multas a la empresa minera Cuzcatlán por un conjunto de irregularidades en materia ambiental.

Señaló que el 30 de enero del 2020, la Semarnat determinó negar la autorización solicitada en Materia de Impacto Ambiental, ya que las obras “han ocasionado impactos acumulativos, sinérgicos y residuales, originando en mayor o menor medida la destrucción, aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas presentes en la región en la que se inserta el proyecto”.

Insistió que lejos de autorizar un nuevo permiso en materia ambiental, las autoridades facultadas por ley para la protección del medio ambiente, deben realizar un análisis a profundidad sobre las irregularidades del proyecto minero, principalmente de las 81 obras construidas “a modo” por la empresa minera.

Recordó los dos derrames de la presa de Jales, ocurridos el 8 y 10 de octubre de 2018, de los cuales no se ha generado ninguna medida para mitigar y reparar el daño a los afectados por la contaminación del río El Coyote, en la comunidad de Magdalena Ocotlán.

Manifestó que el Frente se ha pronunciado por la cancelación del proyecto minero “San José”, ya que desde hace diez años han denunciado las violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, principalmente al territorio y libre determinación de las comunidades de Valles Centrales, sin olvidar la contaminación al medio ambiente generados por la compañía minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.

De esta manera, sostuvo que el Frente demandaba a la Semarnat no otorgar ninguna autorización en materia ambiental para la operación del proyecto minero, ya que la MIA original autorizó de forma condicionada la operación del proyecto minero por 12 años, de 2009 a 2021, y al otorgar un nuevo permiso, se está premiando a una empresa minera, a todas luces irregular.

A la Secretaría de Economia pidió cancelar las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales de Oaxaca, ya que las asambleas tomaron la decisión de decir si a la vida no a la minería.

Cabe precisar que el Frente está integrado por asambleas, autoridades agrarias municipales y comunitarias de: San Pablo Guilá, San Nicolás Yaxe, San Matias Chilazoa, Santa Ana Zegache, Magdalena Ocotlán, El Vergel, los Ocotes San Martín de los Cansecos, San Dionisio Ocotepec, Monte del Toro, Santa Catarina Minas, la Coordinadora de los pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) San José del Progreso, y el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

