Llorando doctora reclama a Murat abandono de clínica en Santa María Ozolotepec (video) (20:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de junio. La doctora de Santa María Ozolotepec exigió al gobernador Alejandro Murat que su unidad médica se termine de construir, ya que está en obra negra desde el sismo de 2017, por lo que tiene que trabajar en un cuarto del palacio municipal.

“Hasta el momento yo no cuento con una unidad médica, el personal que conmigo labora y yo estamos trabajando en unos cuartos del municipio cuarteados, atendemos a muchas mujeres embarazadas, hasta el momento no tengo unidad, nadie a volteado a ver a Santa María Ozolotepec desde el sismo anterior”, dijo con la voz quebrada.

En la visita del mandatario a San Juan Ozolotepec, la médico del municipio vecino aprovechó para pedirle que también visite a esa comunidad en donde el centro de salud está abandonado en obra negra porque una empresa la dejó a medias y se “llevó el recurso”.

Agregó que el martes pasado, cuando el sismo empezó, acababan de atender un parto y los pedazos del techo en el que atienden a pacientes empezaron a caer sobre la mamá y el bebé y como pudieron los sacaron, por ello invitó al gobernador a ir a ver las condiciones en las que trabajan.

“Es muy lamentable, señor gobernador, que a estas alturas, después de 3 años del sismo, no tengamos una unidad digna, supuestamente entró el Fonden para la construcción, lamentablemente la empresa se llevó el recurso, nos dejó nuestra unidad médica a medias, está en obra negra, yo no tengo dónde trabajar”, explicó la doctora.

El gobernador estuvo hoy en San Juan Ozolotepec, una de las zonas más afectadas por el sismo del martes.

La mujer que tomó el micrófono durante la visita del gobernador detalló que lleva 13 años trabajando en Santa María Ozolotepec, una zona donde aún se registran muertes maternas, y que no le quedó de otra que acudir a San Juan para hacer su petición.

“Y si lloro es porque ya no soporto la presión que siento y la tristeza que me da de no poder tener un lugar digno para laborar… es muy lamentablemente que nadie nos haga caso, hemos enviado oficios.. exijo que nuestra unidad médica se termine”, añadió.

La médico expuso que es necesario que todas las comunidades cuenten con unidades médicas de salud dignas además de que la normatividad así lo establece, “contamos con una norma técnica para tener infraestructura adecuada y lamentablemente nosotros no la tenemos”, dijo.