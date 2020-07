“Llegamos al pico… del fracaso”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. La OMS dice que México va en sentido equivocado por abrir la economía en medio de una transmisión comunitaria intensa.

La alerta no es para menos. Ya somos cuartos a nivel mundial en muertos totales (35,491); tenemos casi el triple de la letalidad (11.65% vs. 4.4%) y ocupamos el séptimo lugar por el número de contagios (304,435).

Estamos en el pico, pero del fracaso en la estrategia para mitigar las consecuencias del covid-19.

Esta semana no hubo semáforo para regular las actividades en la República por falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, dice que ahora será quincenal, a petición de los gobernadores.

El doctor López-Gatell, vocero oficial del covid-19, envió un mensaje de “preocupación”. Ahora dice que la permanencia del virus se puede prolongar hasta abril de 2021, mientras que el Presidente afirma que la pandemia “pierde intensidad”.

Las sorpresas. Ayer lunes secuestraron una hora las cifras de contagio y defunciones sin decir agua va. Las soltaron hasta las 8 de la noche, una vez culminada la conferencia del rockstar de la 4T. No lo fueran a incomodar.

Ante ese panorama, “imposible no tener miedo”, escribió en Twitter Salomón Chertorivski, secretario de Salud en el 2011-2012, quien planteó la pregunta que se hacen millones de mexicanos: ¿qué hacemos ahora?

* Ya las alarmas sobre lo que ocurre en México suenan en el mundo. La OMS alertó que si no se respetan los principios base, la pandemia va a empeorar más y más.

Pone a América Latina y el Caribe, en su conjunto, como la segunda región más afectada del mundo, con 145 mil muertos (de esos, más de 35 mil fallecieron en México).

“La región ya rebasó a Estados Unidos y a Canadá y se situó sólo atrás de Europa, que deplora más de 200 mil muertos…”, dice la organización.

Sabemos que al Presidente no le gustan las comparaciones estadísticas con otros países. Califica de “amarilla” a la prensa que las hace. No le gustan porque no le convienen. Dejan al desnudo el fracaso de la estrategia cuatroteísta encabezada por el doctor López-Gatell:

“No” a las pruebas masivas, el cubrebocas es de nula utilidad, la semana que entra es el pico, los gobernadores no cooperan. Los números hablan, califican, encueran.

* Allí queda el mensaje del doctor Mike Ryan, director del Programa de Emergencias de la OMS, a México:

“En ese periodo los casos han incrementado significativamente. Abrir la economía en medio de una transmisión comunitaria intensa puede llevar a una aceleración de los contagios”. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo que no hay atajos para salir de esta pandemia.

“Aunque esperamos una vacuna efectiva, los esfuerzos deben centrarse en utilizar las herramientas que están disponibles ahora para suprimir la transmisión y salvar vidas”, sugirió.

* Sigue la mata dando en detrimento del consumidor:

Al incremento de hasta 800% en las tarifas que impuso el gobierno a generadores de energías limpias por utilizar la red de transmisión de la CFE, se suma la discriminación en permisos para la importación y servicios a gasolinerías que no tienen la franquicia de Pemex.

La estrategia de sacrificar la competencia para favorecer a ese barril sin fondo que es Pemex llevó a la Cofece a emitir una recomendación dirigida a la Secretaría de Energía y a la desmantelada CRE.

Les pide que la normatividad que regula la obtención de nuevos permisos se aplique de manera expedita y no discriminatoria. Simultáneamente, sugirió a la Secretaría de Economía emitir a la brevedad una directriz para eliminar los obstáculos regulatorios para la instalación y operación de más gasolinerías a nivel local.

En el extranjero miran todos estos movimientos con lupa. El Grupo Eurasia, especializado en detectar riesgos políticos en el mundo, adelanta que los esfuerzos por limitar la inversión privada en el sector energético mexicano continuarán.

“La administración publicó el Plan Sectorial de Energía 2020-2024, donde reitera que las actividades de refinación y E&P permanecerán principalmente bajo el alcance de Pemex de la empresa estatal.

“El plan también menciona que el gobierno continuará trabajando para lograr la autosuficiencia energética, tanto en hidrocarburos como en electricidad”, puntualizó.

