Llaman a magisterio a organizarse de manera colectiva ante la imposición del gobierno federal del nuevo ciclo escolar (13:20 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. El director general de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO) Héctor Cruz Lomelí, extendió un llamado a todo el magisterio para organizarse de manera colectiva e impulsar proyectos comunitarios en beneficio de los pueblos, retomando los conocimientos ancestrales que los del oriente al buen vivir y al buen pensar, al asegurar que la educación híbrida que impondrá en el nuevo ciclo escolar el gobierno federal desplazará al docente para relegarlo a un programador.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, a través de una protesta virtual, señaló que las culturas originarias dejaron conocimientos históricos ancestrales que los identifican con la madre tierra y la naturaleza.

“Hemos visto como quieren privatizar la tierra empresas transnacionales, mineras que buscan explotar el territorio, por esa razón, en este acto, cada uno de nosotros representa la voz de la madre tierra, porque sino luchamos juntos nos van a matar separados, debemos de consolidar la unidad haciendo un solo frente”.

“Hoy pretenden privatizar la educación, por eso debemos de contrarrestar este agravio, necesitamos trabajar en una educación comunitaria que respete nuestras tradiciones, la educación híbrida que pretenden imponer solo agrava el derecho de los pueblos originarios, hay padres sin empleo, no pueden solventar sus necesidades básicas en este momento, van a masificar nuestras ideas para la manipulación”, subrayó.

La representante de los padres de familia, Adriana Linares Arroyo, sostuvo que los padres estaban muy molestos por el inicio de clases a distancia, por lo que solo daba 15 días para ver si funcionaba o no.

“Muchos padres no tienen recursos para que sus hijos tomen clases de manera virtual, están ocupados en buscar que comer porque se quedaron sin empleo, estoy molesta con la CNTE porque hasta hoy no ha hecho nada al respecto, esperamos un posicionamiento digno por parte de la Sección 22, porque han dejado la educación a los padres de familia, tenemos que retomar la jornada de lucha, en algunas comunidades no hay luz ni internet”, manifestó.

El ex preso político, Damián Gallardo, comentó que era necesario reivindicar su lucha y la comunalidad desde lo educativo, como un planteamiento político y ético para asimilar la narrativa y las formas.

“Tenemos que tener claridad de lo que queremos desde la comunalidad, estos tiempos marcan nuevas formas de exclusión que no estamos viendo con claridad para reivindicar no solo el derecho de los pueblos originarios sino el de toda la humanidad”.

Entre otras participaciones virtuales, el profesor indígena, Mario Guzmán, recordó que todavía muchas comunidades estaban cerradas y las autoridades estaban cuestionando la forma en que regresarán a trabajar a las aulas.

“Esto no es algo normal, tenemos que impartir clases de materias que tengan utilidad, trabajando en conjunto porque la educación indígena será la más afectada”, advirtió.