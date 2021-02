Llamadas de emergencia por violencia a mujeres se atienden con enfoque de género (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. A fin de conocer los alcances de herramientas institucionales para prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres e impulsar su difusión, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca(SSPO), llevó a cabo la capacitación virtual “Servicio de Emergencia 911 desde una Perspectiva de Género” dirigida a titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y Centros para el Desarrollo de las Mujeres, sindicaturas y regidoras de género.

La titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares Guzmán informó que este taller se realiza en el marco de la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas a través de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, esfuerzo interinstitucional impulsado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres, adoptada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa el pasado 25 de noviembre.

A partir de entonces, continuó la funcionaria, como gobierno estamos fortaleciendo la coordinación a nivel del Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y a nivel del mecanismo de la Alerta de Violencia.

El 911 es una línea que permite dar auxilio a mujeres en situación de violencia, entre otros servicios, con necesidades particulares que tienen las mujeres para lograr como Estado y sociedad prevenir la violencia y cuando suceda, dar atención rápida.

El Inmujeres ha señalado la importancia de una atención telefónica y una respuesta oportuna a mujeres que llaman pidiendo ayuda, debido a que hace tiempo no lo hacían. Actualmente, cada vez más mujeres reconocen que la violencia no es normal, que no deben soportarla y que hay instancias a su servicio.

La violencia contra las mujeres exige una respuesta comprometida y una comprensión del contexto particular que implica vivir y ser mujeres, pues la situación no es igual que en los hombres, de ahí la importancia de que el personal a cargo de la línea 911 cuente con formación en perspectiva de género, en Lenguaje de Señas Mexicano, en manejo de emociones y atención de personas hipoacústicas.

En este marco, el Supervisor del Centro Estatal de Emergencias perteneciente al C4 de la SSPO, Miguel Ángel Jarquín Maldonado explicó qué es una emergencia, datos necesarios en llamadas sobre casos de violencia de género como un número telefónico, información del agresor, muchos de ellos importantes para que la Unidad de Policía o de Razón de Género acuda, así como referencias del lugar por si las calles no tienen nombre, ni numeración continua.

Ante más de 200 personas conectadas durante el taller, los participantes señalaron que el 911 atiende tres tipos de incidentes por violencia: violencia de género, violencia familiar y violencia contra la mujer; además dieron recomendaciones al hacer una llamada de emergencia y pidieron acudir al C2 más cercano para solicitar material de difusión impreso de la línea; en tanto, describieron las diferencias con el 089 que recibe denunciar anónimas.

Asimismo, compartieron los números de contacto de la Unidad de Género de la SSPO: 9513246686 y 95116578512. En tanto señalaron que si el síndico/a procurador/a no atiende con prontitud y enfoque de derechos humanos los casos de violencia de género, es posible denunciarles ante la Fiscalía General del Estado.

Para ver el taller completo pueden acceder al siguiente enlace electrónico: https://www.facebook.com/ watch/?v=245631570391008

