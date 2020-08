Llama Arzobispo a oaxaqueños a hacer conciencia y apoyar a los más necesitados durante la pandemia (14:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 2 de agosto. En este tiempo de pandemia por Covid-19, el arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, pidió a los oaxaqueños hacer conciencia, principalmente a los que tienen de comer y pueden cubrir sus necesidades en la importancia de ayudar a los más necesitados.

En su mensaje, durante la misa que ofició en la capilla del arzobispado, lamentó que unos tengan en abundancia y otros no tengan nada.

“Porque a veces teniendo dizque todo no tenemos necesidad de nada, no alabamos ni agradecemos a Dios porque sentimos en nuestro entorno seguridad”.

“Los que tienen no piensan en los que no tienen que comer, muchas veces hasta desperdician la comida, Oaxaca es un estado muy pobre, con grandes carencias, faltan alimentos, por eso el Señor nos dice que aprendamos a compartir”.

Sostuvo que entre los mismos familiares hay necesidades, porque muchas veces no se les tiende la mano, por lo que recomendó ser una bendición para ellos.

“Si compartimos algo no nos vamos a quedar pobres, compartamos al familiar, al amigo, al vecino, cuanta sensibilidad nos falta, porque en lugar de ayudar damos explicaciones del porqué están así, decimos que son flojos, viciosos, y seguimos con el puño cerrado porque tenemos razones para no compartir, no pensamos que el que podamos tenderle la mano los podría motivar a cambiar”, subrayó.

Dijo que ojalá y sepamos compartir, que se da cuando nos llenamos de compasión, porque la compasión nos tiene que llevar a hacer acciones concretas.

El jerarca de la Iglesia católica señaló que cuando somos probados, se busca fortaleza y a Dios.

Recordó como Jesús se entristeció y buscó a Dios cuando le avisaron que Juan el Bautista, su pariente, había muerto de manera injusta.

“Quiso estar solo para meditar pero la multitud lo siguió, ojalá a tí y a mí nos interese tener encuentros con Dios en los momentos en que tengamos dificultades, busquemos a nuestro Señor, no importa donde estemos”, finalizó el arzobispo.

