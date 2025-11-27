Listo CECyTE Oaxaca para representar al estado en el CECyTE Chef Nacional 2025: Blanca Martínez (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) se declara listo para participar en el CECyTE Chef Nacional 2025, certamen culinario convocado por la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales (ODES) y que se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre en La Paz, Baja California Sur.

Este concurso tiene como objetivo demostrar la creatividad, originalidad y conocimientos gastronómicos de los estudiantes de la carrera de Técnico en Servicios de Hotelería y áreas afines, quienes pondrán en práctica sus competencias en la elaboración de platillos y preparación de bebidas representativas de sus regiones. El evento celebra la diversidad cultural del país a través de la gastronomía.

La Directora General del CECyTE Oaxaca, Blanca Martínez, informó que todo el equipo oaxaqueño se encuentra preparado para esta importante competencia. Además, destacó que la educación y, en particular, el CECyTEO cuentan con el total apoyo y respaldo del Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, quien ha impulsado la participación de la juventud en espacios que fortalecen su desarrollo académico, cultural y profesional.

En esta edición, el estado será representado por los ganadores del Plantel 04 Tututepec, quienes compartirán el sabor, la tradición y la creatividad de la gastronomía oaxaqueña ante equipos de todo el país. Los estudiantes competirán bajo criterios que evalúan técnica, presentación, originalidad y la identidad cultural reflejada en sus creaciones.

“Estamos orgullosos del entusiasmo con el que nuestros estudiantes asumen este reto. Confiamos plenamente en su capacidad para poner en alto a Oaxaca. Les deseamos mucho éxito en su participación en este segundo certamen nacional”, señaló la Directora General.

El CECyTEO refrenda su compromiso con la formación de jóvenes talentosos y con la promoción de la riqueza gastronómica y cultural que distingue a Oaxaca, con el firme acompañamiento del Gobierno del Estado.

