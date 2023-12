Mario Delgado, líder de Morena captado en un antro cantando y bailando (14:00 h)

Ciudad de México, 15 de diciembre. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado se volvió viral junto con el nombre del grupo de pop Timbiriche, debido a un video que se revivió en redes en el cual se ve al político cantando y bailando el tema “Besos ceniza”.

Luego de que el político Mario Delgado hace unos días señalará que Max Cortázar, el coordinador de Comunicación de Xóchitl Gálvez, orquesta una guerra sucia contra la precandidata morenista, Claudia Sheinbaum; ante esto, en redes se revivió un video que muestra al dirigente de Morena bailando y cantando a todo pulmón el tema “Besos de Ceniza” de Timbiriche.

En el clip de 1:02 min se observa a Delgado en una mesa de lo que parecía un antro, por las luces en color neón que acompañaban el ambiente.

Asimismo, se observan a varias personas en el lugar, pero lo que más “saltó” fue que el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, fue que estuvo cantando alegremente uno de los temas icónicos de la banda mexicana de pop, originada en los 80’s y de la cual formó parte Thalía, Paulina Rubio, Erik Rubín.

Pero vale señalar que, el político no estuvo solo , ya que junto a él se encontraba una mujer, por lo que en el video se incluyó la leyenda: ¿Que opinara su esposa Sofía López de esto?

Y si bien, el video volvió a tomar relevancia en estos días, este se compartió por primera vez en junio de 2018 y desde entonces se ha hecho viral en diversas ocasiones y se ha compartido para atacar al dirigente de Morena , quien incluso la semana pasada “ofendió” a Max tras decir que Xóchitl uniría a su equipo a un ex Timbiriche, pues vale mencionar que el panista fue parte de los músicos que participaron con la banda ochentera.

Pero, bajo el video mostrado, internautas señalaron que el morenista es “doble cara” ya que siempre le ha encantado Timbiriche y para muestra un botón.

“Hola Buenas tardes. Antes de hablar de la “Banda Timbiriche” Mario Delgado se debería lavar su bocota con agua y jabón”

“El que tengas algún cargo público no quiere decir que no tenga derecho a divertirse, él no está en hora laborales y tiene derecho a pasar un buen rato y liberar todo ese estrés que su trabajo ocasiona”.

“Apenas iba a decir, se puso todo loco frente a su espo… Ouch”

