Libros de texto gratuitos: Hermógenes Beltrán García (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto. La gratuidad de la educacón pública era en el fondo una carga para la economia de las familias de escasos recursos al adquirir los textos escolares a que los educandos de Oaxaca en primer grado adquiriran elementos mínimos con un libro base. 2º conocer su municipio, en 3º su distrito, en 4º su estado, en 5º el continente y en 6º el mundo; con el libro base conocer la historia, geografía, aritmética y geometría, civismo, física, química, los valores universales con Maestros, reales Maestros no mercachifles.

El presidente Adolfo López Mateos abogado carismático casado con la Mastra Eva Sámano de López Mateos con quien entre otros logros estan: impactante aumento salarial a los Maesros, fundó el Instituto Nacional de Proteccion a la Infancia INPI dotando desayunos escolares y tal vez influyó ante el presidente ALM a crear la CONALITEG.

El 12 de febrero de 1959 el presidente ALM emitió el decreto y crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG). El 16 de enero de 1960 el SEP Jaime Torres Bodet entregó en El Saucillo, San Luis Potosí, los primeros libros de texto gratuitos: Mi libro y Mi cuaderno de trabajo de primer año e ighualmente fueron distribuidos en las escuelas del país

En 1960 en la Escuela Primaria de Emiliano Zápata de Nejapa de Madero se entregaron los primers libros de Texto Gratuitos en una verdadera fiesta cívica, los alumnos y sus padres los recibieorn, todo como parte del Plan de Once Años que Jaime Torres Bodet entregó a ALM a cumplir las metas de la Revolución según la Constitución de 1917 y la construcción de escuelas, desayunos escolares y Conaliteg.

Esa fue la respuuesta de Jaime Torres Bodet, cuando fue a ver al Presidente quien le dijo si llevaba otra vez la Campaña contra el Analfabetismo que creó en su primera incursión como SEP con el Presidente Manuel Ávila Camacho

Los editores de libros impulsados por los ricos empresarios escudados en el PAN luchaban contra los del PRI por “comunistas” ALM apoyaba a Fidcl Castro que reunía multitudes en la Plaza de la Revolucón en La Habana con la consigna CUBA SI; YANQUIS NO que el arzobispo de Puebla Octaviano Márquez Toriz imitó en atrio de la catedral de Puebla con CRISTIANISMO SI, COMUNSIMO NO .

Hoy no tanto los editores de libros sino los emisarios del gran capital, los multimullonarios al servicio de capitales trasnacionales trinan en contra de los Libros por “comunistas” los errorers gramaticales mas imperdonable cambio de la fecha del natalicio del abogado presidente de la repúblcia Benito Juárez.

Tener la oportunidad de leer muchos libros al final contien su Fe de Erratas y de estos textos ¿participaron maestros? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? Los libros solo son un medio y se necesitan verdaderos maestros. Que no salgan con cuentos del comunismo

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., A 12 DE AGOSTO DE 2023.

aime Torres Bodet, en su 2º periodo en la SEP encontró un panorama de grandes desigualdades en el sistema educativo, grandes retos, cobertura de la demanda; la inequidad en educación básica y sin materiales a servicios educativos de calidad. Editar libros de texto, era una decisión con oportunidad de homogenizar contenidos, orientar la didáctica y disminuir los costos indirectos de la educació, mejoraba las condicionesa integrar a más estudiantes a las aulas.

El 21 de mayo de 1959 la convocatoria a escritores y pedagogos mexicanos a participar en la redacción de los textos para libros y cuadernos de trabajo e instructivos para el maestro a los seis grados de primaria. Obtenido el padrón de alumnos y maestros por colaboración de las autoridades educativas de los estados, el 11 de julio de 1959 se publicó la convocatoria a impresores y encuadernadores del país a participar en la edición de más de 17 millones de libros y materiales educativos, enviados a toda oficinas de correos de las eentidades por la Dirección General de Correos.

El 16 de enero de 1960, once meses después de fundada la Conaliteg, el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet entregó en la localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, los primeros libros de texto gratuitos: Mi libro y Mi cuaderno de trabajo de primer año, los que fueron distribuidos en las más de 33 mil primarias en todo el país, para los dos millones 11 mil alumnos inscritos en primer grado para el periodo lectivo 1960.

Este acto simbólico preludio del obsequio de libros que por primera vez en la historia de la educación en México hace el Gobierno a la niñez mexicana. Se produjeron 19 títulos para alumnos de primaria y dos para el maestro, cuyas portadas autoría de David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Alfredo Zalce, Fernando Leal y Raúl Anguiano- retrataban héroes de la patria y conmemorar 150 años de la Independencia, y 50 de la Revolución mexicana, buscaban infundir patriotismo en la niñez mexicana..

padres de familia de escuelas particulares; en Monterrey los llamaron ’libros comunistas’

A finales del sexenio de Carlos Salinas y SEP Ernesto Zedillo, libros de Historia retirados por mencionar la participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre 1968 en Tlatelolco, desconocían a Niños Héroes d

e Chapultepec y El Pípila y revaloraban a Porfirio Díaz. En 2005 inconformidades porque no se aludía a lo de Tlatelolco, ni a la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971.

En 2009 con el presidene Felipe Calderón y SEP Alonso Lujambio reclamo con amplia cobertura de El Universal, los libros de primaria habían suprimido temas de la Conquista y la Colonia y sí estaban en los de secundaria.

Diputados al debate los libros distribuidos, defendió su contenido Lujambio, reconoció ’pequeñas fallas’ y el yerno de Elba Esther Gordillo, el SS de Educación Básica, para quien la omisión no constituía un error. De faltas ortográficas en libros gratuitos, el secretario dijo en 2010 eso no afectaba a nadie, ofreció disculpas: reportó en Pachuca la corresponsal de W Radio, Adriana Herrerías.

Un episodio lamentable en 2009, en León Guanajuato protestas y quema de libros tras que la SEP ordenara retirar los textos de Biología de secundaria editados por la SEP de Guanajuato y se usaran los oficiales al país. Había en ediciones, radicales diferencias de enfoque sobre cómo se debería impartir a los adolescentes la educación sexual.

En de La Jornada: del libro de Historia de 2009 a 6º año, con alteraciones y sin crédito la obra ‘El paso de Bering’, del artista plástico Iker Larrauri, quien protestó y la respuesta de la SEP ninguna acción conciliatoria según el abogado del quejoso- ’no les interesaba llegar a un acuerdo no pudieron cerciorarse que Larrauri fuera el autor de la obra’ ue se exhibe en el Museo Nacional de Antropología y millones de visitantes sí han visto quién la pintó.

Llegamos a 2013. Un gobierno emanado del PRI (Enrique Peña Nieto) editó y distribuyó los libros preparados para ese año por sus antecesores del PAN (Felipe Calderón) y tuvo que hacer frente a la ruidosa queja -hasta por parte de la Comisión Permanente del Congreso- de que los libros de texto contenían 117 errores de ortografía y sintaxis, fallas en los pies de foto y hasta en datos científicos. El SEP Emilio Chuayffe lo lamentó y repartió los libros (con fe de erratas), el director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Joaquín Díez-Canedo, minimizó el problema. Se llegó a establecer un convenio de la SEP con la Academia Mexicana de la Lengua (AML) a evitar fallas en lo sucesivo, y explotó la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición (PEAC).

Su presidente Jaime Labastida Ochoa: por acuerdo esa institución revisaría el uso correcto de normas gramaticales, ortográficas, sintaxis y léxico y sugerencias a elevar los índices de lectura y de la buena escritura en el país.

En comunicado, PEAC consideró: ’todo (eso) sería buena noticia, de no ser porque AML asume funciones que no le corresponden ya que es trabajo específico de profesionales de la corrección’, y exigió ’que esa tarea de corregir quede a cargo de los correctores de estilo, quienes en su mayoría están capacitados para ello’.

En 2021. La SEP convocó a artistas, artesanos, ilustradores, diseñadores gráficos, escultores, fotógrafos, grafiteros, artistas urbanos, pintores, coreógrafos, creadores de infografías, dibujantes y escenógrafos, participaran -y cedieran sus derechos- en la edición 2021-2022 de textos para primaria y si onstancia curricular y un ejemplar del libro. Nada de pagarles. La invitación considerada ofensiva y rechazada por posibles interesados, protesta de PEAC -encabezada por la maestra Ana Lilia Arias- en apoyo a artistas: ’Renovar los libros de texto gratuitos con generosidad, no tiene por que disociarse de una retribución económica justa y bien reglamentada por las leyes que regulan la operación de programas públicos; aún en época electoral’ según los convocantes el pago ’podría malinterpretarse en medio de un periodo electoral’.

SEP ignoró a profesionales inconformes y trabajó con otros, este 7 de abril anunció que 1,882 personas habían creado en cinco días los contenidos, sin detallar cuántos a obra gráfica y cuántos a textos, ya que hubo convocatoria para eso, igual, sin pagarles. Qué peligroso. Si cuando hacían esos materiales los expertos hubo tantos problemas como los mencionados en este repaso, no imaginamos qué clase de libros van a recibir los alumnos el próximo año escolar.

