Liberan camioneta del presidente de Putla; continúan triquis exigiendo la entrega de recursos (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 12 de enero. El agente municipal de San Andrés Chicahuaxtla, Rubén Vásquez Hernández, informó que liberaron la camioneta que habían retenido el pasado fin de semana, en donde se trasladaba el presidente municipal de Putla de Guerrero, pero que las comunidades de la región triqui alta continúan exigiendo la entrega de los recursos federales del ramo 28 y 33, fondo III y IV.

Indicó que el bloque está integrado por autoridades auxiliares de las comunidades de: San Andrés Chicahuaxtlá, Santa Cruz Progreso, Llano Zaragoza, Yosonduxi, Cañada Tejocote, Miguel Hidalgo, Los Reyes, Loma Buena Vista, Santo Domingo del Estado, San Antonio Dos Caminos, Plan de Guajolote, San Marcos Mesoncitos y San Isidro del Estado.

Señaló que en las más de tres reuniones que han tenido con el munícipe, este se sigue negando a informar y a comprometerse a entregar los recursos, de acuerdo al número de habitantes y de las necesidades de cada comunidad.

“El presidente municipal el 2002 fue secretario municipal del municipio de Putla, y de manera constante ha ocupado el cargo, y recientemente fue secretario municipal con el anterior presidente. Es un poco aberrante el tema que nos quiera justificar que desconoce cuando recibe Putla de los recursos federales, si podemos un poquito de respeto, de compresión, porque no es una persona que por primera vez en la presidencia municipal”, recalcó.

Lamentó que quizás el presidente de Putla esté tomando dicha petición como un revanchismo político, sin embargo, lo invitó a reflexionar pues las campañas políticas ya pasaron.

El agente municipal de Chicahuaxtla pidió el edil revise con su contador o asesor contable el monto que se le debe de entregar a cada una de las comunidades, que en el caso de San Andrés Chicahuaxtla le corresponden más de 94 mil pesos de manera mensual, pero desde el 2002 sigue recibiendo del ramo 28, alrededor de 16 mil pesos cada mes.

“En su momento si no cumple con nuestras expectativas o no cumple con nuestro planteamiento de hacer entrega del recurso al 100 %, posiblemente las agencias vamos a tomar otras acciones o medidas, pero eso va ser en su momento, por el momento no, ahorita estamos privilegiando el diálogo, la concertación con el presidente municipal”, señaló.

Reveló que el presidente de Putla trató de intimidarlos, al mencionar que una organización con presencia en Putla lo respalda, no obstante, le aclaró que no es un tema de organizaciones, sino de una petición de las autoridades auxiliares.

