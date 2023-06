Liberan a un implicado en la masacre de Nochixtlán, Covic denuncia presunta corrupción de juez (13:05 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. El Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic), denunció la presunta corrupción que impera al interior del sistema de procuración de justicia al liberar a uno de los implicados de la masacre de Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 1016.

En conferencia de prensa, respaldados por la dirigencia de la Sección XXII, la Covic manifestó, “Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue haciendo oídos sordos al caso de Nochixtlán confirmará no sólo el pacto de impunidad que tiene con los anteriores gobiernos, sino también que su gobierno, sus instituciones y su partido Morena están cortados con la misma tijera que del PRI, el PAN y sus partidos satélites”, denunció el Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic) a siete años de la masacre.

Señalaron como un caso grave de impunidad, la liberación de Ismael Mendoza Díaz, señalado de ser responsable de la muerte de dos personas durante el operativo de desalojo de inconformes que protestaban contra la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto .

“Este hecho representa un caso grave de impunidad, pues no solo es el asesino de una de las víctimas de Nochixtlán sino que es el responsable de la muerte de otra persona en las inmediaciones de Viguera en la continuidad del operativo de aquel 19 de junio del 2016”.

Incluso, dijeron que otro signo de impunidad es que el gobierno del estado aún lo mantenga como policía estatal y sea uno de los encargados de brindar seguridad a la población oaxaqueña.

También señalaron al Juez federal Álvaro Niño Cruz de ser cómplice en este caso de impunidad para no esclarecer los hechos de Nochixtlán y no castigar a los responsables materiales e intelectuales.

Por lo que lo responsabilizaron de cualquier atentado contra la vida e integridad de las víctimas, “pues la liberación de Ismael Mendoza Díaz no sólo fomenta masacres como las de Nochixtlán sino también permite que delincuentes vestidos de policías accionen sus armas contra la población civil con la seguridad que siempre habrá un juez corrupto que lo pondrá en libertad”.

De igual manera, no descartaron que el próximo 14 de junio, el mismo juez federal quien resolverá la situación jurídica de José Luis Rincón Alvarado, mando a cargo de la Gendarmería que participó en el operativo de Nochixtlán, a quien la FGR imputa las lesiones por disparos de arma de fuego causadas por los policías a su cargo a diversas víctimas, y dada la presunta corrupción en este caso no pretenda vincularlo a proceso.

“Que se siga escuchando fuerte claro, esta lucha que iniciamos después de aquel 19 de junio de 2016 no se termina por jueces corruptos ni por gobiernos apáticos con las víctimas y por lo contrario se fortalece y en memoria de nuestros caídos estamos dispuestos a alcanzar la justicia con o sin las instituciones del estado mexicano”, recalcaron.

Por su parte, la señora Rutilia Santiago, madre de Óscar Nicolás Santiago, cuestionó el actuar del juez por haber liberado al presunto asesino de su hijo, “va para siete años que mi hijo murió, no sé porqué no nos hace caso las autoridades, será porque soy indígena, campesina, de un rancho muy lejos, por eso no nos hacen caso, porque no es posible que va 7 años y no se ha visto nada y así pasa el tiempo y no vemos avances y no se hace justicia”.

“Porque el asesino anda en las calles muy libre y muy contento cuando yo que soy la madre de mi hijo de día y de noche derramo mis lágrimas por mi hijo”, señaló la afligida madre.

“Pido justicia, el juez que no sea así o porque no tengo dinero por eso es que me hace esto, que no quiere hacer justicia”, finalizó.

