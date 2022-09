Legisladores exigen cuentas claras a Secretaria del Bienestar; funcionaria se escuda (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Bienestar y Fomento Cooperativo del Congreso de Oaxaca, diputadas y diputados solicitaron a la titular de la Secretaría de Bienestar, Yolanda Martínez López, un informe detallado sobre la asignación de los 150 millones de pesos para personas afectadas por Covid-19, contemplados para ejercerlos durante este 2022.

Durante la reunión de este miércoles entre integrantes del grupo de trabajo legislativo y la funcionaria estatal, se abordó la falta de información sobre el destino de este recurso aprobado en 2021 en el Presupuesto de Egresos de Oaxaca para el ejercicio fiscal de este año.

Y es que esta asignación de dinero fue prevista para apoyar a mujeres y hombres de entre 18 y 59 años de edad, en situación de pobreza y sin empleo, que resultaron afectados a causa de la emergencia sanitaria, y a la fecha, esta dependencia no ha dado a conocer el mecanismo de operación del programa mediante el cual se ejerció este recurso.

Al respecto, la Secretaria de Bienestar manifestó que, para dar a conocer este mecanismo, necesita la autorización de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, la cual no les notificó; por lo tanto, aseguró, este monto no estuvo en la dependencia y no se pudo ejercer.

Ante ello, la diputada Lizett Arroyo Rodríguez, cuestionó de que la funcionaria estatal no esté enterada del destino de este apoyo de 150 millones de pesos, y exigió resultados, por lo que solicitó un informe detallado por escrito antes de que termine la actual administración del Gobierno del Estado.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Bienestar y Fomento Cooperativo, Dennis García Gutiérrez, también solicitó a la servidora pública informar detalles sobre el pago a los proveedores de los uniformes escolares, la entrega de éstos y de los útiles, el cual tiene un desfase que ha generado molestias entre madres y padres de familia.

Además, sobre la situación de la problemática de los defraudados por parte de cajas de ahorro en el estado.

Al concluir la sesión, la legisladora García Gutiérrez destacó la importancia de este ejercicio de rendición de cuentas, ya que la sociedad merece estar informada y el desarrollo social es una parte muy significativa en la atención a la ciudadanía.

En la sesión de trabajo estuvieron también la diputada Adriana Altamirano Rosales y el legislador Fredy Gil Pineda Gopar, integrantes de dicha comisión.

La funcionaria estatal asistió este miércoles al Congreso local, luego de que el Pleno de la 65 Legislatura local aprobó en sesiones ordinarias dos exhortos dirigidos a la titular de la Secretaría de Bienestar para que informe sobre el destino de los 150 millones de pesos mencionados.

Compartir