Lázaro Cárdenas Batel deja cargo como Coordinador de Asesores de Presidencia; va a la CELAC, confirma AMLO (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de prensa matutina este viernes 17 de marzo desde Villahermosa, Tabasco, tras participar en la inauguración de la Convención Bancaria 2023 la noche de este jueves.

Tras la ‘mañanera’, AMLO realizará un recorrido por las refinerías de Dos Bocas y Salina Cruz, para después viajar a la Ciudad de México, donde encabezará la marcha que convocó en conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación del Petrolera.

AMLO anuncia que Lázaro Cárdenas Batel trabajará en la CELAC

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Lázaro Cárdenas Batel dejará su cargo como Coordinador de Asesores de la Presidencia para ocupar un puesto en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“Lázaro va a trabajar en la CELAC, una organización de países de América Latina y el Caribe que estamos fortaleciendo. Tiene consenso en la mayoría de los gobiernos de la CELAC, a eso se va a dedicar”, anunció AMLO.

No obstante, el mandatario mexicano aseguró que mantiene una buena relación con el exgobernador de Michoacán y dijo que Cárdenas Batel seguirá ‘ ayudando ’ a su gobierno en la relación con países que han apoyado a México con médicos especialistas .

“Quiero decir que es muy buena la relación con el ingeniero Cárdenas, yo respeto mucho a la familia Cárdenas porque admiro todo lo que hizo el General (Lázaro Cárdenas Del Río). Además de lo que fue su padre, él comenzó esta lucha; yo me adherí a este movimiento por el ingeniero Cárdenas”, dijo.

En este contexto, AMLO no descartó que Cárdenas Batel busque la candidatura de Morena para la gubernatura de la Ciudad de México. “Él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos”.

¿Qué opina AMLO del ‘bono’ que se llevara Lorenzo Córdova al salir del INE?

Cuestionado sobre el bono de casi dos millones de pesos que recibirá Lorenzo Córdova tras concluir su cargo como presidente consejero del INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la liquidación puede ser “legal”, pero es “completamente inmoral”.

“Ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser legal -aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia-, pero sin duda es inmoral, puede ser legal, pero es completamente inmoral”, reprochó AMLO durante la conferencia matutina.

Asimismo, el titular del Ejecutivo señaló que los funcionarios públicos tienen que aprehender a vivir en la justa medianía y no esperar hacerse millonarios a costa del erario público.

“Es un imperativo ético la austeridad. No es un asunto administrativo, es un asunto ético. Una persona que gana 300, 400, 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza no es más que un inmoral, una gente deshumanizada. Puede dedicarse a cualquier otra actividad, es legítimo que se tengan utilidades y acumulen dinero, pero no en el servicio público”, sentenció.

Este jueves 16 de marzo, se dio a conocer que la millonaria ‘compensación’ que recibirán los consejeros del INE Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruíz en las próximas semanas, tras concluir ciclo en el INE.

AMLO invita a ciudadanía a marcha para conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todas las mexicanas y mexicanos a participar en la marcha que realizará en conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación del Petrolera.

“Regresamos hoy por la tarde-noche a la Ciudad de México porque mañana vamos a recordar esa decisión histórica, patriótica del general Lázaro Cárdenas. Vamos a congregarnos en el Zócalo de la CDMX a las 5:00 de la tarde para conmemorar un aniversario más de la Expropiación Petrolera”, dijo AMLO desde Villahermosa, Tabasco.