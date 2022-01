Laura Vignón deslinda a Sapao y a su persona de los más de 7 mdp confiscados a tres detenidos (14:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 23 de enero. La directora de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao), Laura Vignón Carreño, deslindó a este organismo como a su persona de los más de 7 millones de pesos que el pasado viernes les fueron a encontrados a tres personas en inmediaciones de Jalatlaco.

En conferencia de prensa, aseguró que Sapao nada tiene con este dinero hallado por parte de elementos de la Dirección de Proximidad Social adscritos al Grupo Urbano de Fuerzas Especiales (GUFE).

“Siempre me he dirigido con una forma honesta de vivir, por lo que no tendría porqué realizar o generar este tipo de situaciones, en este organismo operador los recursos son manejados de forma transparente como la ley lo establece, por eso le digo a toda la ciudadanía que nada tengo que ver ni como directora ni tampoco el organismo operador se encuentra involucrado en esta situación”, declaró.

Recordó que Sapao ha sido revisado por los órganos fiscalizadores que existen, tanto estatales como nacionales, por lo que han cumplido siempre con todas las auditorias.

“Desconozco de qué forma se llegó a esta situación que se ha generado, pero puedo sostener que ningún cheque fue emitido por parte del organismo, Sapao no maneja recursos en efectivo, ya que para eso existen los kioscos virtuales”, subrayó.

Luego de que se diera a conocer, sin ofrecer pruebas, que el efectivo y los cheques hallados a estas tres personas fueron emitidos por la dirección de Sapao, exigió a la Fiscalía de Oaxaca dar cuenta de la documentación que encontraron.

Y adelantó que estaban investigando quién había publicado en un inicio esta información, que dijo, solo tiene la intención de dañar a su persona y al organismo, por lo que advirtió que procedería legalmente.

“No solo me dañan a mí, sino también al partido en el que milito cómo lo es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), estamos en elecciones y con esto solo nos quieren afectar”, lamentó.

Puntualizó que en la ciudad de Oaxaca existe tubería de más de 40 años, por lo que para ser atendida se tenían que gestionar recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Compartir