Las masacres en México, con o sin el Ejército en las calles: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. A los sicarios que asesinaron brutalmente a 20 personas en San Moguel Totolapan, Guerrero, les importó un comino la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Con o sin el Ejército en las calles hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana y como se les da la gana. La impunidad los ampara. La indiferencia de la sociedad ante estas atrocidades también.

Los delincuentes no merecen los abrazos que promueve la estrategia de la 4T para combatir el crimen. Lo dijo Jesús, al que tanto dice admirar López Obrador: “el que a hierro mata a hierro muere” (Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 51-52).

El presidente repite que la violencia no se combate con violencia. Todavía ayer reiteró que su estrategia de “abrazos, no balazos” no va a cambiar. “Da resultados”, asevera. ¿En serio?

T-Research, empresa líder en investigación de asuntos públicos, contabiliza 135 mil 581 los homicidios dolosos cometidos en durante el gobierno de AMLO. Con esos números ya rebasó a Felipe Calderón y a Enrique Peña en el mismo lapso.

Pero el tabasqueño no lo acepta, ni aunque tenga las cifras en las narices. Lo vimos el día que el periodista Jorge Ramos fue a la mañanera con cifras oficiales a la mano.

Calculó que al ritmo de asesinatos que tiene México –84 diarios, según datos oficiales- el número de muertos en octubre del 2024 va a ser de 191 mil.

El tabasqueño lleva tres años, 10 meses y una semana en el poder, pero dice que la violenta realidad en el México de 2022 es culpa del pasado. En la mañanera de ayer lo reiteró: “son lo rezagos de más de 30 años de abandono al pueblo.”

Y más: “tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados. En qué cabeza cabe que hay que enfrentar el mal con el mal. Todo lo quieren enfrentar con los robocobs.”

***

Al guerrerense Manuel Añorve, uno de los nueve senadores del PRI que votaron favor de la permanencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública hasta el 2028, le hicimos notar que la carnicería en San Miguel Totolapan sucedió con el Ejército en la calle.

“Lo que se requiere es reforzar a las policías estatales y municipales. Lo que se requiere son fondos de apoyo que no queden en discurso. Quienes están en primera línea en esta lucha contra los delincuentes son precisamente las policías locales.

“Si los tuviéramos mejor equipados, mejor armados, seguramente podrían coadyudar a lo que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina hacen en diferentes regiones del país. Claro que se tienen que modificar las estrategias”, puntualizó.

De paso, el diputado del PRI nos dijo que él no actúa bajo presiones, ni consignas, pero aclaró: “no puedo caer en la demagogia de que se regresen a los cuarteles”.

“Hay que hablar de que los militares se regresen a sus cuarteles, sí, pero después de que terminen sus funciones de seguridad pública y obviamente no antes de fortalecer a las policías municipales y estatales”, subrayó.

***

Pareciera que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, PAN, tiene prioridades muy distintas a las necesidades de los habitantes de la capital de ese estado.

De los 5 mil 384 millones de pesos que recibió el ayuntamiento este año, 2.08 mil millones fueron a parar a servicios personales (remuneraciones, prestaciones y estímulos.)

La cifra viene en un documento que contiene un comparativo sobre los ingresos del municipio en 2022.

Fue elaborado por el senador de Morena, Alejandro Armenta, presiente de la mesa directiva, con base en datos de la Gaceta del Ayuntamiento.

El siguiente rubro con mayor presupuesto es Servicios Generales. Tiene asignados mil 546 millones de pesos que utiliza, entre otras cosas, en arrendamientos, mantenimiento, y comunicación social.

La Secretaría de Administración y Tecnología de la información (internet, consultorías, software y reparación) cuenta con mil 758 millones de pesos. Como referencia, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es de sólo mil 90 millones; y para obra pública, que tanta falta le hace Puebla, es 660.5 millones de pesos.

Para que hablar del raquítico presupuesto para las 17 Juntas Auxiliares de Puebla Capital, que es de 27 millones 127 mil pesos. Es decir, 74 veces menor al de Servicios Personales.

¿Alguna explicación presidente Rivera?

FIN.

Compartir