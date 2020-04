Lamenta PAN urgencia del Ejecutivo por liberar presos, en lugar de atender pandemia y crisis en empleo derivada por COVID-19 (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de abril. El Presidente de la República y los legisladores de Morena tienen más urgencia por liberar reos con la discusión este lunes de la Ley de Amnistía en el Senado de la República, que atender la pandemia por COVID-19 en México y la necesidad de empleo que ha registrado en estos meses una brutal caída, aseguró el Dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

“El gobierno federal no está protegiendo las prioridades de los mexicanos, como son el empleo, no está apoyando a las pequeñas y medianas empresas para que no tengan que cerrar; no está destinando equipo adecuado a los médicos, enfermeros y enfermeras, ni reasigna los recursos de sus obras millonarias para enfocarlos al cuidado de la salud y el empleo, así como para asignarle recursos extraordinarios a estados y municipios que están haciendo frente solos a la pandemia. Únicamente está defendiendo sus intereses y Acción Nacional no lo va a permitir”, agregó.

Dijo que conocemos las prioridades del Presidente, que hace unas semanas, en pleno avance de la epidemia de Covid-19 y a pesar de las necesidades en materia de salud, viajó a Sinaloa, donde distrayendo sus actividades de Jefe de Estado dejó claros sus presuntos intereses, al ir a saludar a la madre de El Chapo Guzmán.

“De ahí solo podemos concluir que el gobierno y Morena están más preocupados por cuidar los privilegios de presuntos delincuentes, que en cumplir con sus obligaciones como gobernantes”.

Cortés Mendoza expuso que Acción Nacional respalda a su Grupo Parlamentario del Senado en la decisión de no presentarse a la sesión de hoy, si la mayoría gobernante se mantiene en su cerrazón y busca la imposición para liberar reos de las cárceles, en lugar de impulsar un acuerdo a favor de la salud y la clase trabajadora.

Como partido apoyamos la exigencia del GPPAN para que se incluya en la agenda de la sesión convocada en el Senado, la discusión de la estrategia integral de salud para enfrentar el COVID-19 y un plan de emergencia y recuperación económica.

En Acción Nacional, concluyó Marko Cortés, estaremos a favor de iniciativas que ayuden a mitigar el virus, como son las cárceles, pero lo que no podemos permitir es que se convoque a nuestros senadores a una sesión en donde únicamente se vote la Ley de Amnistía y se deje de lado la necesidad de deliberar y adoptar resoluciones para fortalecer la capacidad de hacer frente a esta emergencia con determinaciones políticas, legislativas y parlamentarias en materia de salud, economía y seguridad.

