Lamenta Arzobispo Pedro Vásquez que personas le den más importancia a las cosas materiales y al dinero en lugar de acercarse a Dios (15:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 13 d febrero. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, lamentó que muchas personas estén dándole más importancia a las cosas materiales y al dinero en lugar de acercarse a Dios y no dejarlo de lado.

En su mensaje, luego de oficiar la misa dominical en la Catedral Metropolitana, recomendó no dejar de lado las enseñanzas de Dios, porque muchas veces se deja de lado lo que Dios pide.

Frente a los fieles que acudieron a la misa, criticó que actualmente las personas prefieran organizarse para sus actividades y para lo que les gusta hacer, pero no para Dios y acudir a la misa dominical, argumentando que no tienen tiempo.

“Es triste y preocupante que se le deje a Dios de lado, que no se le dé el tiempo que necesita, y aún así le pedimos sin nosotros darle nada”.

Afirmó que el mundo y la vertiginosidad del tiempo se están comiendo a todos, además de que la tecnología se apodera de las personas como sucede con el teléfono celular, que ocupa gran parte de la vida de todos los que poseen uno.

“Bendito el hombre que confía en el Señor, y acude a donde pide y le da a Dios el espacio que necesita”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó a los oaxaqueños a dónde tenían el corazón, si apegado a las cosas, en las personas o en Dios, para vivir desprendido y abierto a sus enseñanzas.

“Muchos se sienten anchos porque pueden llegar a diversos puntos y obtener beneficios para los demás, y hacen el favor y se ensalzan por qué pueden alcanzar estas cosas”.

Lamentablemente, dijo, luego están cobrando los favores, y esto no es de cristianos ni de hijos de Dios, no se deben sentir poderosos, no sé es, ya que el único poderoso es Dios.

A final de la homilía, el jerarca de la Iglesia Católica, hizo una oración por Heber López, periodista asesinado en el puerto de Salina Cruz.

Compartir