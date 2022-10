La preocupante salud de Michael J Fox mientras ‘lucha’ con múltiples fracturas huesos (21:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. Michael J Fox, enfermo de Parkinson, ha revelado que el año pasado sufrió numerosas fracturas de huesos en su cuerpo.

El protagonista de la exitosa saga ‘Volver al futuro’, de 61 años, a quien se le diagnosticó la enfermedad en 1991, ha contribuido a la concienciación y a la recaudación de fondos para la investigación de dicho padecimiento.

Ahora, en una nueva entrevista con la revista People, Fox se ha sincerado sobre cómo sus problemas de salud se agravaron en el último año y cómo eventualmente ha progresado hacia su recuperación.

“Empeoró, me rompí la mejilla, luego la mano, luego el hombro, me pusieron un hombro de repuesto y me rompí el brazo (derecho), luego me rompí el codo”, dijo al medio estadounidense. Y añadió: “Tengo 61 años y lo estoy sintiendo un poco más”.

La enfermedad de Parkinson es una afección en la que partes del cerebro se dañan progresivamente a lo largo de muchos años, según el sitio web del NHS.

Los tres síntomas principales de la enfermedad son las sacudidas involuntarias de determinadas partes del cuerpo, conocidas como temblores, la lentitud de movimientos y la rigidez e inflexibilidad de los músculos.

Aunque la enfermedad afecta a los movimientos del ex actor, su entorno afirma que sus lesiones no significan necesariamente que la enfermedad esté avanzando más rápido.

Durante la charla, Michael admitió que la serie de lesiones había afectado a su habitual optimismo, diciendo: “Nunca he sido un tipo de mal humor, pero me he vuelto muy malhumorado y corto con la gente. Intento cortarlo de raíz. Siempre pienso en los ayudantes que trabajan conmigo. Y a menudo les digo: ‘Cualquier cosa que diga, imagina que he dicho ‘por favor’ al principio y ‘gracias’ al final. Tómense un segundo y asimilen que podría haber dicho eso si fuera más yo, pero no lo hice, así que me disculpo'”.

Michael, que se retiró en 2020, ha asegurado que ahora está “saliendo adelante”, después de que sus últimas lesiones han comenzado a sanar.

“Estoy llegando al punto en el que vuelvo a caminar con firmeza. Creo que es genial caminar por mí mismo. Lo es. Es fantástico”, añadió.

Su misión ahora es no caerse, ya sea utilizando una andadera, una silla de ruedas, un bastón o “un tipo con un cinturón alrededor de mi cintura sujetándolo”.

A principios de este mes, el intérprete logró dicho objetivo al caminar sin ayuda en el escenario de la Comic-Con de Nueva York para reunirse con su coprotagonista de ‘Volver al futuro’, Christopher Lloyd, de 84 años, ante una multitud de extasiados fans.

