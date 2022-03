La periodista Vero Galán denunció amenazas de un presunto miembro del Estado Mayor (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. «Este tipo dice que es del Estado Mayor Presidencial, me dijo que me quitará de donde me estacioné».

Así denunció la periodista Vero Galán en su cuenta de Twitter (@vergogalan) a un hombre que le dijo que dejará el espacio donde estacionó su auto en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

En un hilo, la comunicadora denuncia que el hombre, con una actitud agresiva la amenazó, además de burlarse de los policías que llegaron a atender la situación.

En un video que compartió se escucha como ella dice:

«Ya le tomó fotos a las placas de mi carro, me amenazó, cuánta gente han asesinado, ¿qué tal si me van a hacer algo?».

Y, pese a que los policías le explican a la persona que la periodista puede estacionar su coche en donde haya parquímetros y que éste no puede llegar a estacionar su patrulla en el espacio que ocupó la periodista, éste responde:

«No es una patrulla, es un vehículo de escolta con placas de la policía».

