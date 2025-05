“La “austeridad” es una mentira que cuesta vidas y destruye el futuro de México”: PRI Oaxaca” (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de mayo. “La mentira del partido en el poder ya no se puede ocultar: su austeridad no es real, es una farsa construida para sostener privilegios y poder. Mientras a millones de mexicanas y mexicanos se les piden sacrificios, los hijos del poder viven en mansiones y las instituciones del Estado se utilizan como herramientas de impunidad y control político. Eso no es gobernar para el pueblo, es traicionar al pueblo”, denunció esta mañana Carmelita Ricárdez, presidenta del PRI Oaxaca, durante una conferencia de prensa donde se advirtió que México está siendo gobernado con engaños, lujos y corrupción disfrazada de humildad.

A su lado, el secretario general del partido en Oaxaca, Jesús Madrid, agregó que el país entero está siendo víctima de una simulación. “Se nos dice que no hay dinero, pero sí hay para casas en Houston, para campañas disfrazadas de consultas, para el despilfarro sin control en obras que no funcionan. Morena convirtió la austeridad en un mecanismo para debilitar las instituciones, controlar presupuestos y aplastar opositores”.

Por su parte, Heliodoro Díaz, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Oaxaca, subrayó que lo que hoy vive México es un proceso acelerado de concentración del poder. “Desde la Casa Gris, hasta Dos Bocas, pasando por las redes de nepotismo en Morena y la militarización de la vida civil, todo apunta a un régimen que utiliza el dinero público no para resolver problemas, sino para comprar lealtades, imponer silencios y perpetuarse en el poder. Es el rostro autoritario del gobierno más oscuro que hemos tenido en décadas”.

Etelberto Gómez, secretario de Gestión Social, enfatizó que los recortes que se presentan como ‘austeridad’ están desangrando a las comunidades. “Le han quitado a la gente la posibilidad de progresar. Hoy no hay presupuesto para caminos, ni para medicinas, ni para programas reales de apoyo. Todo lo que dijeron que iban a cambiar, lo repiten con más cinismo y menos transparencia”.

De manera especialmente emotiva, Felicitas Hernández, secretaria de Asuntos Indígenas del PRI Oaxaca y mujer indígena, expresó el profundo dolor que se vive en las comunidades originarias. “Nosotras, las mujeres indígenas, hemos sido completamente ignoradas. Este gobierno habla de justicia social, pero no entiende lo que significa vivir sin médicos, sin agua, sin escuelas. Es indignante ver cómo nos dan la espalda mientras sus dirigentes se reparten el país como si fuera su herencia. No hay empatía. No hay respeto. Y ya no hay paciencia”.

Carmelita Ricárdez cerró el mensaje con una advertencia contundente: “El PRI Oaxaca no se va a quedar callado. Vamos a señalar cada mentira, cada desvío, cada injusticia. Vamos a caminar al lado de la gente, porque el poder no debe servir para vivir en el lujo, sino para transformar realidades. Y esa transformación solo es posible con verdad, con transparencia y con compromiso auténtico con quienes más lo necesitan. A Morena se le cayó la máscara. Que lo escuche todo México: la austeridad de este gobierno es una mentira que cuesta vidas y destruye el futuro de nuestro país. Y no vamos a permitirlo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir