La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (22:00 h)

– Punza desdén de Claudia Rivera a restauranteros

Jorge Marcelino alejo

Si aumenta el roce de Claudia Rivera y Olga Méndez por el problema de bolardos y macetones colocados en calles céntricas de la Angelópolis, se vendrá un desaguisado que dejará varios dolores de cabeza…

Está decente el reclamo de Olga Méndez como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados –Canirac, de que la munícipe no ha convocado a restauranteros para dar sus puntos de vista sobre instalación de bolardos y macetones, que les afecta en su actividad como prestadores de servicios…LA queja puede subir de tono, ante la indiferencia de la autoridad municipal, a quien le señalaron su pésima planeación para instalar dichos trastos, que solo le son útiles al comercio ambulante para poner sombrillas…

Si partimos de que las banquetas son para los peatones, y que el pavimento es para el arroyo vehicular, sobra decir que se debe crear infraestructura que fortifique a las banquetas para proteger a los transeúntes…PERO así como está propuesta, existen otras más que los restauranteros le quieren exponer a la Presidenta Municipal, para que le ayuden a sacar adelante su intención de proteger al peatón …SU propósito es entendible, más en una ciudad con diaria población flotante, con un crecimiento vehicular continuo y con intensa actividad comercial, restaurantera, hotelera y el trabajo diario de cientos de profesionales en el centro histórico…

Pero todo indica que por unos bolardos y macetones, Claudia Rivera no escuchará a prestadores de servicios…POR lo tanto, será mejor que Olga Méndez ahorre energía para cuando los 800 restauranteros que agrupa Canirac, se decidan a poner orden en el centro histórico y exijan mayor seguridad pública, no comercio ambulante, atención y seguridad para el turista, promoción turística con hoteleros; disminuir tarifas en estacionamientos, mejor transporte y alumbrado público, etc. etc…

Y entonces sí, la presidenta de Canirac, podrá ir al Palacio Municipal en demanda de soluciones y hasta dar manotazos al escritorio de Claudia…

M E M O R A N D U M

GRATUITO

El Seguro Popular nunca fue del todo gratuito…HUBO estudios, medicinas e intervenciones que condonaba, pero otros tantos había que pagarlos…SU despedida dejará muchas heridas abiertas, que sanarán en el tiempo en que se encarrile el Instituto de Salud para el Bienestar –Insabi-…

POR el bien del grueso de las familias que lo necesitan, hay confianza en que el Insabi marche bien…PERO se ve lejana y cuasi imposible aquella promesa de la Cuarta Transformación, de la asistencia médica y medicamentos gratuitos…

IMPORTACIONES

En cálculos del analista en comercio exterior, Arnulfo R. Gómez, a consecuencia de los seis nuevos “socios” comerciales de México a través del TPP-11 –Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica- las importaciones comerciales de México en los primeros 10 meses del 2019, se incrementaron en tres mil 806 millones de dólares…ELLO elevó el déficit en este renglón y en ese año, en 14 mil 421 millones de dólares…PARA México los resultados fueron “crecientemente negativos”…

Sin perder el optimismo de que las cosas irán mejor, el también catedrático universitario aguarda que en este 2020 haya acierto en la estrategia de comercio exterior, y saque a México del marasmo en que ha caído en los últimos 26 años…

joma61@hotmail.com