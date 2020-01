La agenda empresarial: Jorge Marcelino alejo (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de enero.

– En la cascada de aumentos ni siquiera el IEPS mereció disminución

Jorge Marcelino alejo

Pues no hubo rebaja en impuestos con la Cuarta Transformación. Ni al menos disminuyó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –IEPS- …

LO que hizo, sin perder la acostumbrada práctica anual de aumentar impuestos sean gobiernos del color que sean, fue proceder a la actualización de este impuesto al ritmo inflacionario que según autoridades hacendarias será de 2.97 % en los últimos doce meses…A consecuencia de este ajuste el IEPS se viene en aumento al precio de refrescos de sabores, cigarros y combustibles…

Por supuesto que los efectos en éstos últimos, no será tan espectaculares como los sonados “gasolinazos”. O al menos no serán tan impactantes, pero de que el IEPS tendrá su efecto al alza en gasolinas, es seguro que lo tendrá … POR ejemplo en la Magna, de cuatro pesos con 57 centavos de IEPS, ahora serán cuatro pesos con 95 centavos. El aumento es de 38 centavos… EN esa misma secuencia, la Premiun se incrementa en 12 centavos, el diesel 80 centavos…

En algunas ocasiones escuché decir a empresarios encumbrados, que si en los negocios se cuidaban los centavos, los pesos se cuidaban solos…POR eso de manera especial se guardaba la esperanza de que la Cuarta Transformación, le diera otro trato a esos entre cuatro y cinco pesos de IEPS en gasolinas, pero si ni quiera mereció la disminución, menos lo iba a mantener intocable y mucho menos lo iba a desaparecer …LO fácil es seguir la práctica anual de aumentar impuestos conforme a tasa inflacionaria…

Así pues el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que trae consigo un acomodo de precios al alza precisamente en producción y servicios, se queda como mancha indeseable en la Cuarta Transformación Obradorcista …Y muy aparte de que tenga recursos y estrategias para no pagar tan caro el costo político que le representará aumentar el IEPS, se le añade a la promesa rota de no incrementar impuestos… porque afirmaba que no habían necesidad de aumentarlos, si se combatía la corrupción en el sector público…

M E M O R A N D U M

FILETE

Nos llega el calendario 2020 de Granjas Carroll de México, que bajo la dirección de Víctor Manuel Ochoa tiene la misión de ser líderes en el mercado porcícola de México, produciendo sustentablemente, cerdos de la más alta calidad para el consumidor…SU compromiso es con la alimentación del país, la comunidad en que produce, el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal…y desde luego la rentabilidad del negocio…

Es por ello que llegan a la mesa delicias como Caña de lomo, Falda de cerdo, Tocino Rebanado, Papada, Cabeza de lomo, Lomo deshuesado, cortes varios Espaldilla, Pierna, Filete…entre otros…

HISTORIA

Sentidas condolencias a Mario Montero, familiares y amigos, por el sentido deceso de Don Enrique Montero Ponce…CONNOTADO periodista de larga trayectoria, que será referencia para futuras generaciones en el quehacer informativo y de análisis del diario acontecer…

Punto de reflexión cuando vemos el adiós de personajes en este medio, como Don Manuel Sánchez Pontón, Mauro González, Alejandro Manjarrez …en últimos tiempos… y ahora Enrique Montero, es que habremos de asumir las tareas que nos toca vivir con el mejor de los esfuerzos, para ir abonando a la historia de Puebla y su periodismo…

joma61@hotmail.com

