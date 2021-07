La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (18:30 h)

-Apura canalizar apoyo a economía informal ante presión inflacionaria

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. Se está complicando el comportamiento social, para afrontar los efectos de la tercera ola de la pandemia, que puntualiza el sector salud. También se agregan los estragos de la presión inflacionaria que se genera por el alza de precios en productos básicos, e incluso, por la repercusión en costo de combustibles, que no disminuyeron como se esperaba con la Cuarta Transformación.

Hay que señalar en cuanto al comportamiento social, que el creciente número de contagios del Covid 19, nos muestra el relajamiento de una parte importante de la sociedad que pretende volver a sus actividades habituales. Lo peligroso de ello, es que lo está logrando porque se diluye el confinamiento de las familias porque quieren irse de vacaciones, o simplemente, buscan las convivencias porque tienen algo qué festejar.

Pero como consecuencia de lo anterior, se está dejando de lado al sector que más resiente los efectos tanto de la pandemia como de la inflación, que es precisamente el que está atrapado en la economía informal.

Y solo para tenerlo presente, de acuerdo a las estimaciones del INEGI la economía informal sigue alrededor del 60 % de la población económicamente activa. Por ello, tampoco se soslaye que tiene bajos salarios, no cuenta con seguridad social y prácticamente su compra de medicinas es limitada –además hay escasez de medicamentos- y carecen en absoluto de prestaciones sociales.

Su desventaja es considerable.

A esta población, que esencialmente la vemos en los renglones comercial, construcción y manufactura, es la que deberá ser apoyada en su poder de compra, para que pueda sobrevivir a los embates y riesgos que implica otra ola de la pandemia.

Pero sobre todo ello, la presión inflacionaria es la que más urgencia reclama, porque no cesa, los incrementos se dieron en tortilla, pollo, pan, aceite comestible; y más productos de la canasta básica; además gas LP y Gasolina Premiun, de los cuales y en cascada le restan poder de compra a los ingresos y también encarecen la prestación de servicios.

Del mes inmediato, junio, el reporte es que la inflación llegó al 5.88 % (en mayo fue de 5.89%) que por cuarto mes consecutivo supera al rango esperado del Banco de México.

Entonces, el reto de la 4T es cómo fortalecer ese poder de compra, descartando desde ahora un incremento salarial o cosa que se le parezca.

M E M O R A N D U M

IMPUESTOS

Rogelio Ramírez de la O. ya despacha como nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público. Destacó que para alcanzar la soberanía energética propuesta por el Presidente de México, se propone atender con esmero las cuentas de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Atendrá también a la banca de desarrollo y no descuidará el buen clima económico y la confianza con empresarios e inversionistas.

Llama un poco la atención, que parte de su tiempo lo dedicará a elaborar un plan financiero multianual, hasta finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello obliga a seguir sus acciones y decisiones, pues aun cuando no le dio espacio al tema de los impuestos –seguro porque el Presidente AMLO ha reiterado que no los aumentará- no vaya a ser que tenga alguna sorpresa en la anunciada Reforma Fiscal.

PRODUCCION

Tras ampliar la fecha al 6 de agosto del presente año, para recibir proyectos participantes en la 2ª Edición del Premio a la Innovación Bernard Kéromnés, Granjas Carroll de México también adicionó video y carteles en español e inglés, a fin de contactar a más profesionales, expertos y estudiantes en las Ciencias de la Carne.

El premio reconocerá a personas y organizaciones que pasaron del discurso a la acción, en innovar la producción de carne de cerdo.

joma61@hotmail.com

Compartir