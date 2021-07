La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (10:15 h)

-El “socavón” económico reclama mayor atención, igual que el de Zacatepec

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 7 de julio. En el estudio técnico que dio a conocer la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA- sobre el socavón de Santa María Zacatepec, señala que entre las causas el foso se originó por el proceso de disolución de rocas calcáreas, pero no por la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

Con ello se dejaría fuera de sospecha a las empresas embotelladoras de agua –Bonafont y Junghanns- que por estar en las cercanías del municipio de Juan C. Bonilla, serían responsables de esa sobreexplotación. Sin embargo, con el menosprecio que de ese dictamen externó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, regresa la duda de que el socavón sea o no causado por la sobreexplotación.

En una Agenda anterior, comentamos la necesidad de que una voz autorizada tenía que aclarar las causas del foso, a fin de ubicar con exactitud el papel que les corresponde a las empresas citadas, y más aún, para tomar las providencias necesarias ante los riesgos de que el socavón vaya en crecimiento. Es válida la opinión de CONAGUA, que en el dictamen se apoyó en la Dirección General del Organismo de Cuenca Balsas y la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Subdirección General Técnica.

El problema sin embargo parece prolongarse, porque si el Gobernador también pidió que se realicen estudios más extensos, es inevitable que se llevará más tiempo, e incluso, puede traer más complicaciones y serios contratiempos. No olvidemos que según comentarios iniciales de académicos del Instituto Politécnico Nacional, podrían aparecer más fosos en la zona.

Resulta evidente que las causas del socavón, las prevenciones y precauciones que se deberían tomar reclaman la mayor atención, por lo que es preciso, que no caigan en el trato burocrático que todo lo retarda, y más, cuando no se trabaja sobre un objetivo en específico.

Si se soslaya la urgencia que reclama el socavón, del que no se puede predecir su peligrosidad, no lo deseamos, pero podría caer en el mismo trato lento que la burocracia le da al “socavón” económico provocado por la Pandemia, donde las empresas, no tienen financiamiento y menos se les canalizan los estímulos fiscales adecuados a sus necesidades, para que se sumen a la reactivación económica.

M E M O R A N D U M

EMPRESARIAL

El mandamás del Grupo Salinas -y gurú de la televisión- Ricardo Salinas Pliego, al dirigirse a jóvenes en “Talent Land Jalisco 2021”, apuntó que los empresarios son los primeros chillones de que la competencia es desleal; que van a perder empleos o quieren que llegue el “gobiernícula” a protegerlos.

También apuntó que ser empresario y crear valor económico, definitivamente, no es para todos.

Queremos entender que los señalamientos de Salinas Pliego son producto de su ecuanimidad. Más aun, esperamos que sus palabras calen hondo en esos empresarios chillones y surja más talento empresarial. Ése que reclama el país, en estos tiempos en que se hacen recuentos de la Pandemia.

CIENCIAS

En el “Premio a la Innovación Bernard Kéromnés”, que promueve Granjas Carroll de México, están convocados ingenieros en Alimentos, Química, Farmacéutico Biológica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Licenciatura en Nutrición y expertos en Diseño en Infraestructura Sanitaria.

Por supuesto, persigue fomentar la innovación y el trabajo en red de los actores del ecosistema de la Ciencia y Tecnología, en la producción de carne de cerdo. Su plazo de inscripción vence el próximo día 15 de los corrientes, y adelantamos que el primer lugar se llevará cinco mil dólares.

