La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (10:00 h)

Jorge Marcelino alejo

Oaxaca de Juárez, 27 de enero. Aun cuando fueron cantidades de cuatro a 11 mil pesos, en 2020, un millón 700 mil trabajadores formales y desempleados por efectos de la pandemia, retiraron 20 mil 60 millones de pesos, según el reporte de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro -CONSAR-.

Mermar su ahorro les dolió a los trabajadores porque dicha acción solo pueden hacerla una vez cada cinco años. Pero lo infame, es que al reducir sus ahorros también redujeron semanas de cotización. Y como consecuencia, en el largo plazo les resultará más negativo, porque también les disminuirá el monto de sus pensiones.

Sin embargo no tuvieron alternativa, con la pandemia en su apogeo y sin empleo, pudieron subsistir con los montos retirados. Incluso pudo ser mayor el número de trabajadores desempleados, pero no olvidemos que se pidió a los empresarios que no despidieran a más personas.

A estas alturas es lamentable decirlo, pero el drama continúa. En principio porque el año está marcado por la segunda ola del Covid19. Aunado a ello, al menos en el primer semestre, no se advierten planes para que pueda mejorar la economía. Tampoco se anticipan estrategias para que se recuperen empleos, en contrario, el desempleo sigue creciendo en distintas ramas industriales, el comercio y la prestación de servicios.

Las medidas para la reanudar la actividad económica, tanto a nivel nacional como estatal y municipal, no responden a las expectativas de la planta productiva. Eso indica que la recuperación se irá a pasos todavía más lentos. Y por si fuera poco, está pendiente una reforma al sistema de pensiones que fue admitida por el propio Presidente de México. Él mismo destacó que al paso que vamos, los que se empiecen a jubilar en el 2024, ni siquiera recibirán el salario mínimo como pensión.

A los que tenían trabajo formal, no se les puede dejar a la deriva, mucho menos cuando son mano de obra calificada y reciben prestaciones, Que no se ignore, que el panorama para los desempleados sigue en deterioro y reclama más atención que el proceso electoral 2021, porque lamentablemente, ni los partidos políticos incluyen el tema en sus agendas.

¿APRENDER A TRABAJARAN EN CASA?

Nunca se imaginó, que empresas tendrían que pagar parte proporcional de la luz eléctrica que consuman sus empleados en el hogar, pero así como esta obligación que se incluye en la nueva ley que regula el trabajo en casa –home office-, son muchas más las que deberán observar tanto empleados como empleadores. Y se irán perfeccionando o agregando otras más adelante.

Esa ruta que llevó el trabajo a casa, trazada por el Covid19, quizá sea la misma que lleve a futuro el trabajo en casa a los ahora escolares, desde jardín de niños hasta universidad.

Si la antigua normalidad se aleja o se complica su retorno, al menos, habría que ir aprendiendo o pensando en este tipo de posibilidades.

NEGOCIO

Mucho se ha criticado a los laboratorios mundiales, que tienen a su cargo el abastecimiento de vacunas contra el Covid19. Su gran negocio es producirlas y venderlas.

De ahí surge el interés de miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales –ANTAD- por comprarles y vender las dosis.

Si les comparten, ya se verá cuánto.

