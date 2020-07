La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (10:00 h)

Todavía no surge la traza burocrática de la 4T

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 8 de julio. El jaloneo que se da entre el comercio y gobiernos por la apertura comercial, nos muestra a leguas que habrá camino escabroso para la “nueva normalidad” que tendrá como acompañante al Covid19. Las primeras piedras en el camino se dan porque la reanudación económica desata dos situaciones que se deben atender con urgencia, pues de ellas, tendrá que salir lo que será la nueva traza burocrática de la 4T.

Una es que ante nuevas disposiciones en empresas por la pandemia, dictadas por las autoridades, como abrir puertas en días y horarios determinados y más protocolos de sanidad y sana distancia en prestadores de servicios- la reacción empresarial señala que la nueva realidad pinta de cuerpo entero a los burócratas por el enfoque que le dan a su trabajo. Es decir, solo se concretan a controlar y al poco tiempo a extorsionar.

Eso demuestra que no son servidores públicos, sino gestores, a los que les cayó como “anillo al dedo” la nueva circunstancia que los empresarios quieren cubrir rápido para poder trabajar, pero obviamente, no es el estándar que se deba verificar, sino la adaptación a la nueva realidad.

La otra situación, es que el Presidente AMLO, vuelve a reiterar que los burócratas que no están de acuerdo con lo que está haciendo la 4T, por honestidad, debían irse a la Academia o al Sector Privado. Esos burócratas piensan que el derroche va a seguir igual, cuando que lo de ahora es la austeridad republicana. Pero sobre todo deben ser servidores públicos. Esos burócratas solo critican, conspiran y no ayudan. Estorban, remata el Presidente.

Para que la nueva normalidad avance, habrá que dilucidar entonces, si la actitud que señala el sector empresarial se encuentra en la burocracia de la 4T, o en su caso, siguen actuando los mismos empleados públicos de décadas atrás, aquellos que por sus desplantes se les conoce como la tortuga burocrática.

En ambas situaciones, por supuesto, se tienen que aplicar correctivos, pero también, es inminente que se defina de una vez por todas, la traza de lo que será el aparato burocrático de la 4T.

DOLARES

Aun cuando el Presidente de México no deja de echar porras a los “héroes vivientes” por incrementar 35 % el envío de remesas –(cuatro mil millones de dólares en marzo de este año)- les anticipó a los migrantes mexicanos que no podrá reunirse con ellos, ahora que visita al presidente Donald Trump. Sí les subrayó que no se les ignorará. Él los representará y hablará por ellos, de hecho, destacó que hay buena relación con el Gobierno estadounidense y con su pueblo, con lo que se evitan malos tratos, pues siempre será mejor tener buenas relaciones que pelearnos.

En eso tiene razón el Presidente, y ello se advierte porque dejó de ser ofensivo el tono que le daba a sus palabras el Presidente Trump, cuando se dirigía a nuestro país. Si en verdad México y Estados Unidos inician nueva etapa con el T-MEC, también se esperan mejores tratos en la relación comercial y en los negocios.

CONTRATOS

Tras informar que ingresaron 40 enfermeras y 10 trabajadores más de intendencia, a fin de estructurar las jornadas diarias ante la contingencia sanitaria, el Director General del ISSSTEP Miguel Ángel García Martínez, precisó que desde el inicio del Covid19 se salvaguarda la seguridad física del capital humano, pues como personal que atiende la salud hace frente a la emergencia. Para ello se le garantiza el equipo de protección tanto en el área médica como administrativa.

Con la contratación de más personal, es claro que el ISSSTEP se prepara para seguir dando la batalla a la pandemia, pues una vez que reanude al cien por ciento su actividad con citas médicas en todas las especialidades, se le triplicará el trabajo porque todavía no se advierte el tope al Covid19.

