La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (09:00 h)

-Soslayan a negocios que dejan pocas ganancias

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. La Academia vuelve a la carga.

Insiste en que Puebla tiene lo que necesita para ser potencia económica.

Cuantas veces lo ha señalado, cuantas veces le hacemos eco.

Es más, con ese antecedente, nos atrevimos a plantear que Puebla necesita más polos de desarrollo en otras ramas industriales que no sean la automotriz. La intención es que se beneficien otras regiones de la entidad que por décadas se les mantiene en la marginación.

Pero veamos el contorno, carísimo lector.

Si apuntamos que la Academia vuelve a la carga, es porque nos encontramos con apreciaciones captadas por el periodista Javier Zambrano, de Juan Alberto Vázquez Muñoz de la Facultad de Economía de la BUAP, Anselmo Salvador Chávez Capó de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP y Armando Valerdi Rojas también catedrático universitario y ex presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas –IMEF-.

Ellos resumen que en Puebla no se apoya a todos los sectores por igual, porque no son tan rentables para los inversionistas, no generan tantas ganancias. Puebla tiene tierra, clima y ubicación estratégica que harían de la agricultura un negocio rentable. Si autoridades e inversionistas apoyaran en forma eficiente e igualitaria a todas las actividades con presencia en Puebla, se convertiría en una potencia económica y estaría entre los primeros lugares.

Lo anterior se ilustra cuando el INEGI destaca que la manufactura es el sector más apoyado en inversiones, es el que más empresas abrió en los últimos 18 años. En cambio otros sectores con potencial y que generan el 70 % del Producto Interno Bruto poblano, no son apoyados de igual manera. Ahí están por ejemplo servicios inmobiliarios, comercio al por menor y al por mayor; transporte, construcción, agricultura, turismo, servicios profesionales, financiero y de seguros, educación, salud, generación de energía, alojamiento temporal, preparación de alimentos, entre otros.

Con este esbozo del panorama actual, es evidente que no se conjuga el esfuerzo, no todos empujan hacia un mismo lado, pues cuando los empresarios hablan de inversión y de crear empresas, el Aparato Público está metido en procesos electorales trianuales o sexenales, y ello ensombrece el panorama. Y mucho más ahora en pleno año 2022, cuando esos procesos están adelantados.

En estas circunstancias político-económicas, conviene que quiénes aspiren a ser Gobierno también adelanten sus tiempos, para que apoyen y fortalezcan a toda la planta productiva por igual.

Desde ahora tomen nota, porque en este espacio lo subrayamos, la Academia vuelve a poner los puntos sobre las íes: su reclamo es potenciar a la economía poblana que fue más golpeada por la pandemia.

Dicho en otras palabras, que los sectores productivos se fortalezcan juntos, que no se les relegue, que no se queden mirando cómo crece la industria manufacturera.

M E M O R A N D U M

PERIODISTAS

Con una ofrenda especial dedicada a los Comunicadores Poblanos Javier López Díaz, Enrique Montero Ponce, Mauro González Rivera, Arturo González Orduño, Raúl Zárate López, Rafael Quiroz y Hugo Sánchez Izquierdo, el PRI en Puebla Capital recordó su trabajo por años ininterrumpidos para mantener informada a la sociedad.

Al declarar la apertura de la ofrenda, montada en la Casa Roja de la 5 Poniente, el presidente del PRI Sebastián Orozco también rememoró a periodistas fallecidos en los últimos años: Ismael Ríos, Alejandro Manjarrez, Jerónimo Morales Hernández, Víctor Manuel de la Vega, Germán Benítez, Alfonso Ponce de León, Marco Antonio García Limón, Oscar Gómez Durana, Carlitos Sánchez, Hipólito Contreras y a María Luisa Dávila y Silvia Balbuena Vivas, recién homenajeadas por la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla.

