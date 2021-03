La 4T y la multiplicación de los pobres: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Basta con echarle un ojo a Google para darnos una idea de la cantidad de veces que el presidente ha dicho en la mañanera que “vamos bien”.

Los datos duros, sin embargo, reflejan lo desconectado que está López Obrador de la realidad.

No vivimos el milagro de la multiplicación de los panes (Attolini comparó al presidente con Jesucristo), sino el de la “multiplicación de los pobres.”

Van ejemplos que ilustran la poco envidiable situación de México en estos tiempos difíciles. Son estadísticas basadas en fuentes sólidas.

Inegi:

1) 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el próximo ciclo escolar 2021 por falta de dinero o por razones vinculadas con el Covid 19.

2) Más de un millón de micros, pequeñas y medianas empresas se esfumaron en los últimos 17 meses.

3) De 12 millones de empleos que desaparecieron en abril de 2020, sólo se han recuperado 10 millones. Hay un déficit de 2 millones, sin contar los que debieron haberse creado el año pasado.

Secretaría de Economía:

En 2020, se cayó un 11.7% la Inversión Extranjera Directa con relación al año anterior. Se captaron 29.7 mil millones de dólares, monto inferior a los 32.9 mil millones de dólares de 2019.

Consultora AT Kearney: México quedó nuevamente fuera del ranking de los 25 países más atractivos como destino para la inversión extranjera directa. En 2003 era tercer lugar.

Coneval: Hay 9.8 millones de nuevos pobres por la pandemia. Sumaban, en total, 74.4 millones de pobres en 2020 (56.7 por ciento de la población.) En 2018, representaban el 48.8 por ciento de la población.

OCDE: México registrará, en 2021, la quinta peor recuperación económica entre los 20 países más industrializados del mundo.

Pemex reportó pérdidas en 2020 por 480 mil 966 millones de pesos.

La lista de los desalentadoras estadísticas es interminable. No alcanzaría el espacio si incluimos las de salud (tercer lugar en muertes totales, y primero en fallecimientos de personal sanitario); de seguridad (70 mil muertos en dos años); escasez de medicamentos…

Para un gobierno que tiene como lema “Primero los Pobres” y que se jacta de millonarios ahorros por el combate a la corrupción y la austeridad republicana, es una vergüenza.

La 4T está muy lejos de equipararse con la Independencia, la Reforma, la Revolución. Vamos a la 4ª pauperización.

Y no hay esperanza de que se corrija el rumbo. AMLO es hombre de ideas fijas.

***

Lamentable el debate el que ofrecieron diputados de Morena y el PT contra los lineamientos del INE para evitar la sobrerrepresentación de partidos en la Cámara de Diputados, más allá del 8 por ciento que permite la Constitución.

Morenistas y petistas no ocultaban en tribuna su frustración. No sólo pedían la destitución del consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, sino también de su “monaguillo” Ciro Murayama (así lo llamó Noroña.) “Tenemos que correrlos por más que digan que no es el momento”, dijo el petista.

Otros de plano reclamaban que se acoten las facultades del INE para que el árbitro electoral no pueda hacer modificaciones regulatorias por lo menos 90 días antes de las elecciones.

Están muy enojados porque los nuevos lineamientos del INE frente a un representación proporcional que equilibre la votación con el número de curules “pluris” no les conviene ni tantito.

¿Será porque, vía las coaliciones, la alianza Morena-PT-PES obtuvo en el 2018 una sobrerrepresentación del 15.7 por ciento? Eso equivale a 39 diputados más, según el INE.

***

Malas noticias para Morena en Nuevo León. Su candidata a gobernadora, Clara Luz Flores, ha perdido doce puntos en las encuestas desde enero.

Ya fue desplazada al segundo lugar en la intención de voto (26 por ciento), detrás del candidato de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza, según la encuesta que nos mandó ayer Ulises Beltrán.

Otro que crece en la medición de Beltrán, Juarez y Asociados es el emecista Samuel García. Pasó de 14 por ciento en la intención de voto al 22 por ciento. El panista Fernando Larrazábal bajó a cuarto lugar con 20 por ciento.

En San Luis Potosí tampoco son buenas las noticias para Morena: va a la cabeza el controvertido abanderado del Partido Verde, Ricardo Gallardo, con el 41 por ciento.

En segundo lugar se ubica Octavio Pedroza, de coalición PAN-PRI-PRD, con 27 por ciento, y en tercero Mónica Rangel, la candidata del guinda, 26 por ciento.

FIN.

