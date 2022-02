!Justicia para Vito! Falta de profesionalismo, empatía y ética de Aeroméxico (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Aeroméxico se niega a reembolsarme. El 7 de octubre de 2021 viajé con mi mascota (de apoyo emocional) de Oaxaca a la Ciudad de México y de allí a San Francisco, California.

El 19 de enero de 2022 llamé a Aeroméxico para informarles que regresaría a México, y me informaron que no habría problema en el retorno, me hicieron comprar un boleto en clase Premier de 694 dólares más otro del mismo precio para mi hermana que me acompañaría con un segundo perro por el cual cobraron 130 dólares. Es decir en total cobraron 1, 518 dólares que se niegan a regresar.

Dos días después recibí un correo donde se me informó que mi mascota no estaba autorizada debido a cambios de políticas que según la compañía iniciaron el 1 de octubre de 2021 aunque yo volé con el permiso de Aeroméxico el 7 de ese mes. No solo no me permitieron volar con mi mascota de apoyo emocional, Aeroméxico canceló el vuelo en el que supuestamente volaríamos de regreso por razones que desconozco.

Desde ese día he estado en contacto con personal de Aeroméxico, para exigir mi reembolso, ya que me resulté perjudicada y no hacen caso.

Los agentes con los que he hablado por teléfono y por mail no se ponen de acuerdo, todos ellos han manejado respuestas contradictorias.

Ayer, recibí un correo firmado por Isaac Rocho Porras, Director Centro De Contacto A Clientes02-Centros De Contacto Y Tiendas De Viaje sobre mi caso número 02231899 en donde asegura que ya fue cerrado, aunque no tengo ninguna respuesta. El caso de mi hermana es el número 022237980, ni siquiera le han contestado.

Gracias a la falta de empatía, profesionalismo y falta de ética, mi mascota ya está con dios.

Lo único que quieren es quedarse con mi dinero, no es justo lo que hacen con las personas que nos transportamos con mascotas de apoyo emocional.

!Qué soberbia de esta empresa! Se aprovechan de la buena fe de las personas que amamos a los animales.

Compartir