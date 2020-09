Julio León: 20 años capacitando a capital humano en materia archivística (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. Compartir su experiencia a las nuevas generaciones, aprender de los demás y hacer equipo es la filosofía de trabajo de Julio León Zárate, director de Clasificación de Archivos del Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO), que durante más de dos décadas ha desempeñado diferentes roles en este organismo desconcentrado de la Secretaría de Administración.

León Zárate cuenta que llegó el 1 de octubre de 1999 a esta institución, cuando llevaba por nombre Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado. Aquí, sumó más de 20 años de trabajo, en el edificio de Santos Degollado, realizando una de sus mayores pasiones: capacitar y asesorar al personal del Gobierno del Estado en materia archivística.

“Comencé en la modalidad contrato confianza, después conseguí mi nombramiento a finales de 2013, cuando se da una reestructuración orgánica y se crea un área especial llamada Clasificación de Acervo, que ahora tiene por nombre Clasificación de Archivos”, comentó. “Para 2017, cuando se conforma el AGEO, mi departamento cambia de nomenclatura a Departamento de Investigación de Asesoría Archivística”.

Las capacitaciones que imparte están relacionadas con la labor archivística. En sus inicios, estaban basadas en las leyes establecidas en los años 90 y en el 2008. Ahora, con la Ley General de Archivos del año 2018 y la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca de 2020, introduce al capital humano al ejercicio de la organización, gestión, conservación y difusión documental. “Tenemos una oferta de capacitación que nos permite ayudar a los entes públicos a que tengan organizados sus archivos, aunado a la materia de transparencia, acceso a la información pública y la rendición de cuentas”.

Comparte que, a lo largo de este camino, diferentes experiencias lo han hecho crecer como trabajador, pero sobre todo como persona. “Nunca me imaginé trabajar en un archivo; sin embargo, me da una gran satisfacción poder desarrollarme en la administración pública del Gobierno del Estado”, agregó. “Esta labor me ha permitido conocer a muchas personas y obtener diferentes conocimientos. Llega un punto donde hago una retrospectiva y me doy cuenta que todo este esfuerzo ha valido la pena, brindando frutos en lo personal y laboral”.

A finales de 2019, con la llegada del director del AGEO, Jorge Álvarez, surgió la oportunidad de tomar el puesto de director del área de Clasificación de Archivos, rol que tomó con gusto a partir de febrero de 2020. Pese a tener esta posición en un año difícil, debido a la pandemia del COVID-19 que afecta a todo el mundo, León Zárate se muestra positivo ante el esfuerzo y los resultados que ha generado todo el personal que integra su departamento.

“Mis compañeros y compañeras comenzamos a analizar la situación y proponer soluciones al director general para darle continuidad a nuestro plan de trabajo”, señaló. “Es por ello que este año, con la pandemia, las capacitaciones se han dado de manera virtual. Comenzamos con un programa piloto y, a pesar de que fue todo un reto al que tuvimos que adaptarnos, en abril empezamos a capacitar y brindar asesorías a distancia”.

Continuar con sus actividades desde el hogar también significó pasar por semanas difíciles de adaptación. Afortunadamente logró superar esta situación y, ahora, desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se mantiene cerca de su dispositivo móvil para estar en contacto con las instituciones y darles seguimiento.

Pese a las adversidades, León Zárate se muestra satisfecho por su trabajo en el Gobierno del Estado y dispuesto a seguir afrontando los retos por venir. “La verdad me siento feliz de todo lo que he hecho en esta vida laboral. Cada persona que conoces en el trabajo va dejando su huella y hay que tomar lo mejor. He tenido la oportunidad de visitar el Archivo General de la Nación para tomar capacitaciones que me ayuden a seguir preparándome. Me llena de felicidad todo esto y me mantengo a la espera de lo que venga en futuros años”.

