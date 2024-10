Jueza Nancy Juárez afirma que no hay impedimento legal para bajar reforma judicial del DOF (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. La jueza Nancy Juárez, quien ordenó bajar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación afirmó que su resolución no violenta ninguna ley, esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe una norma que prohíbe modificar el DOF.

En entrevista con Azucena Uresti para Fórmula Noticias, la impartidora de justicia explicó que la resolución todavía es impugnable a través de un recurso de queja, sin embargo, en el expediente no se tiene registro de un recurso. Por otro lado, sobre la denuncia que interpuso la Consejería Jurídica de Presidencia en su contra, indicó que no ha sido notificada.

“La ley de Diario Oficial no prohíbe que se elimine una publicación, incluso se ha hecho con anterioridad en otros momentos en que se ha equivocado el DOF. Además, no se está pidiendo que se altere, ellos tienen la posibilidad de hacer la eliminación que se está solicitando y si consderan que no, tuvieron la posibilidad de hacerlo valor a través de recursos legales”, explicó.

Sheinbaum dice que no pueden bajar reforma judicial del DOF

En conferencia de prensa, la mandataria argumentó que el artículo 7bis del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales impide que se pueda modificar el DOF, por lo que la eliminación de la reforma judicial no podría llevarse a cabo.

Dicho artículo establece que “corresponde a la autoridad competente garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación que se publique en su dirección electrónica, a través de la firma electrónica avanzada”.

Fue hasta el miércoles pasado, a las 11:40 horas, cuando la Presidencia y el director del Diario Oficial de la Federación recibieron la notificación para bajar la reforma judicial, por lo que tendría que ser retira a mediodía de este 24 de octubre.

El documento se recibió horas después de que Claudia Sheinbaum expuso que el ordenamiento se había enviado de manera digital a través de un código QR, el cual no servía, lo que les impedía conocer la resolución de la jueza. Pese a ello, la jueza Nancy Juárez indicó que el ordenamiento se mandó en sobre y no vía digital.

Información de:https://www.radioformula.com.mx/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir