Jueces y Magistrados exhortan a Diputados corregir reforma de la SCJN (18:00 h)

En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador también dio su opinión de estos cambios.

“Para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. -¿Es un golpe de Estado el que se prolongue dos años más?- No, no, no, no”, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.