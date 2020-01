Juan Gabriel cumpliría hoy 70 años: historia de éxitos, curiosidades y polémicas (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de enero. Este martes se cumplen 70 años del natalicio del cantautor Juan Gabriel, uno de los compositores más prolíficos de Hispanoamérica.

Juanga nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950 y comenzó su carrera artística a los 21 años en la que despegó con canciones de su composición.

Sus temas tocaban numerosos géneros musicales y se han convertido en símbolos de la cultura mexicana contemporánea, con más de mil 800 baladas, rancheras, boleros, norteñas, sones de mariachi, chicanas, salsas, música de banda sinaloense, disco, pop y canciones de cuna.

Casi 200 artistas graban los temas de Alberto Aguilera Valadez (su nombre real). entre su repertorio están éxitos como “Amor eterno”, “La Farsante”, No me vuelvo a enamorar”, “Hasta que te conocí”, “Así fue”, “Querida”, “El Noa Noa” y “Se me olvidó otra vez”.

El “Divo de Juárez” vendió más de 150 millones de discos por los que obtuvo más de mil Discos de Oro, Platino y Multiplatino.

Sus videos en Youtube suman más de 800 millones reproducciones. También actuó en 10 películas y dos series.

El cantante ofreció su último concierto el viernes 26 de agosto de 2016 en el Forum de Los Ángeles en donde promocionaba su gira “MeXXIco Es Todo”.

Juan Gabriel sufrió un infarto en su casa de Santa Mónica, California, y murió el 28 de agosto de 2016, alrededor de las 11:30 de la mañana; para el momento de su muerte tenía 66 años de edad.

Sigue vivo, afirma exmanager

El exmanager Joaquín Muñoz sigue dando de qué hablar desde 2018 cuando afirmó que Juan Gabriel estaba vivo y que había pretendido estar muerto “por problemas económicos”.

Recientemente, Muñoz comenzó a pedir en las redes sociales dinero supuestamente para el artista.

¿Más hijos?

Tras su muerte, se rumoró que habían más hijos secretos del artista, quien a pesar de nunca haber dicho abiertamente que era gay respondía ante los cuestionamientos de la prensa sobre su sexualidad con la frase “Lo que se ve no se pregunta”.

Al menos tres personas afirman tener pruebas de que son descendientes biológicos de Juanga, pero sólo Joao Rosales y Luis Alberto, demostraron el parentesco a través de una prueba de ADN.

Disputa por la herencia

Tras la muerte de Juan Gabriel, Iván Aguilera, el hijo mayor se convirtió en heredero universal del artista, por lo que las impugnaciones de Joao Rosales o Luis Alberto, hijos biológicos de Juan Gabriel.

El hermano de Alberto Aguilera, Pablo Aguilera, tuvo que devolver a Iván Aguilera varias propiedades ubicadas en Paracuaro, en Michoacán, México, tras perder un juicio.

En cuanto a la propiedad principal de Juan Gabriel, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, se anunció que se convertiría en un museo.

Curiosidades

Actualmente, hay dos días oficiales dedicados a Juan Gabriel en Estados Unidos, el 17 de diciembre, en Las Vegas, y el 5 de octubre, en Los Ángeles.

El “Divo de Juárez” celebró su último cumpleaños en Cancún, donde ofreció una fiesta a la que acudió medio centenar de personas, entre los que se encontraban familiares y amigos.

