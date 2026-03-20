Juan Carlos Valencia “El Tres”: así es la historia del hijastro de El Mencho que ahora lidera el CJNG según el WSJ (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Después de varias semanas de expectativa, una investigación del Wall Street Journal revela la que el Cártel Jalisco Nueva Generación ya tiene un nuevo líder. Se trata de Juan Carlos Valencia “El Tres”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes nacido en California y quien cuenta con la ciudadanía estadounidense, situación que podría complicar las acciones del gobierno de Donald Trump en su contra.

¿Quién es Juan Carlos Valencia “El Tres” y cómo llegó al CJNG?

De acuerdo con los reportes oficiales, el presunto nuevo líder del CJNG es hijo de Rosalinda González Valencia, señalada por autoridades como pieza clave en la estructura financiera del cártel, y de Armando Valencia Cornelio, identificado como cofundador del extinto Cártel del Milenio.

Tras la relación de su madre con “El Mencho”, Valencia González se convirtió en su hijastro, consolidando un vínculo directo con la cúpula del CJNG. Además, pertenece al círculo familiar conocido como “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero de la organización.

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses y reportes de seguridad, “El Tres” se involucró en actividades de narcotráfico desde temprana edad, influido por su entorno familiar. Para 2007 ya era investigado por tráfico de cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, así como por posesión de armas de fuego.

Con el paso de los años, escaló posiciones dentro del CJNG hasta convertirse en uno de los mandos relevantes. Se le identifica como fundador o coordinador del llamado “Grupo Élite”, un brazo armado del cártel creado alrededor de 2019 y vinculado con operaciones violentas en estados como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

¿Por qué se convirtió “El Tres” en el nuevo líder del CJNG?

Después del operativo donde resultó abatatido Nemesio Oseguera Cerventas el pasado 17 de febrero, autoridades nacionales e internacionales señalaron a varios “jefes de plaza” como posibles sucesores de El Mencho como líder principal del grupo criminal. Nombres como Gonzalo Mendoza “El Sapo”, Audias Flores Silva “El Jardinero”, Jluio Alberto Castillo “l Chorro”, Erick Valencia “El 85” y el propio Valencia González fueron señalados como los principales sospechosos.

En este contexto, “El Tres” ha cobrado relevancia por su cercanía familiar, su trayectoria dentro de la organización y su control sobre estructuras armadas. Diversos reportes coinciden en que su perfil combina legitimidad interna y capacidad operativa, factores clave en la lógica de sucesión de grupos criminales.

No obstante, liderazgo del CJNG no depende únicamente de vínculos familiares, sino de equilibrios internos, poder territorial y control de recursos, por lo que la consolidación de un nuevo líder aún se mantiene en configuración.

¿Por qué la ciudadanía estadounidense de “El Tres” complica a Estados Unidos?

También, el WSJ destaca que, al ser ciudadano estadounidense, las normas para la vigilancia de sus ciudadanos en el extranjero exigen la aprobación del fiscal general así como un tribunal secreto de inteligencia que Juan Carlos Valencia González está trabajando como “agente de una potencia extranjera”, al ser parte de un “grupo terrorista internacional para poder seguir su rastro en nuestro país.

Mientras tanto, los agentes del orden público tienen más limitaciones en las herramientas de investigación que pueden utilizar con los ciudadanos estadounidenses y México no les permite realizar operaciones en el país.

Crónica

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