Juan Carlos García entrega equipamiento a la Policía Municipal para brindar mayor seguridad a la población de Santa Lucía del Camino (13:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, encabezó la entrega de equipamiento para la policía municipal de Santa Lucía del Camino.

Acompañado por integrantes de su Cabildo Municipal, resaltó la entrega de uniformes de calidad, botas, armamento y cartuchos para los uniformados, los cuales, dijo, incrementarán la capacidad de respuesta y fuego de la policía de este municipio.

Asimismo, destacó la entrega de reconocimientos y certificaciones a los uniformados, quienes dijo, cumplieron con todos los requerimientos para otorgárselos.

Comentó que los filtros instalados en el municipio han servido para invitar y recordar a los conductores la importancia de cumplir con las normas, como el uso del casco en los motociclistas, para evitar accidentes.

Dijo que no se han aplicado sanciones a los que no están cumpliendo con las normas pero no descartó que más adelante comiencen las multas.