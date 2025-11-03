Jóvenes cansados del gobierno de Sheinbaum convocan a marcha el 15 de noviembre (19:00 h)

2025/11/02  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. Marcha de la Generación Z: “No somos de izquierda ni de derecha, somos la voz del futuro”

El próximo 15 de noviembre, jóvenes de todo el país convocan a una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en lo que llaman una movilización apartidista y pacífica.

Su mensaje es claro: “Estamos cansados de la corrupción, la impunidad y el abuso de poder”.
El símbolo elegido para representar el movimiento es la bandera de One Piece, inspirada en Luffy, el personaje que “no obedece a nadie más que a sí mismo”, como reflejo de independencia y libertad. ‍☠️

Aunque algunos usuarios en redes han intentado vincular la marcha con ciertos grupos políticos, los organizadores han reiterado que no tiene afiliación partidista, sino que busca dar voz a una nueva generación que exige un cambio real.

