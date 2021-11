Jorge Alcocer desmiente renuncia, pero reconoce que si se lo pide AMLO “me voy hoy” (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. Jorge Alcocer desmintió que haya presentado su renuncia a la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal, sin embargo, indicó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador se lo pide “me voy hoy”.

El titular de la SSa participó en la clausura del Congreso Internacional ‘Salud Mental y Prevención de Adicciones en la Construcción de la Paz’, donde expuso que su deber termina en tres años.

“Yo, en principio, soy tal vez el menos estable aquí, estaré hasta dentro de tres años, pero si el señor presidente dice que hasta mañana, pues me voy hoy, me adelanto”, dijo.

Alcocer Varela destacó también la importancia de la autorreflexión para evaluar “qué pudimos y en qué pudimos hacerlo mejor”.

Los rumores de la renuncia de Jorge Alcocer a la Secretaría de Salud surgieron después de que el el presidente López Obrador le pidiera dejar atrás las ‘excusas’ para garantizar el abasto de medicamentos en México, especialmente aquellos para tratar el cáncer infantil.

“Ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, sentenció López Obrador.