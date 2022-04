Jefas de familia se unen a Naty Díaz para exigir seguridad, justicia y servicios (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de abril. Jefas y padres de familia de colonias como Santa Cruz Amilpas y Volcanes se unieron a Naty Díaz para exigir seguridad, justicia y servicios como agua potable y calles pavimentadas, ante la falta de atención de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Reunida con mujeres jefas de familia de Santa Cruz Amilpas, la candidata del PAN a la gubernatura de Oaxaca, Naty Díaz, exigió con ellas seguridad y justicia, para las y los habitantes de la entidad.

Luego de escuchar a Guadalupe, madre con el corazón desecho porque desapareció su hija de 16 años y aún nadie le ha ayudado a encontrarla, Naty Díaz señaló que ella refleja la voz de miles de mujeres que enfrentan la ausencia de un ser querido, a manos de la delincuencia o por inseguridad.

Se solidarizó con la señora Guadalupe “porque no hay palabras que puedan consolar el corazón de una madre, por estos ejemplos es que he decidido dar la batalla y defender a Oaxaca y sus familias”.

“Como ustedes yo también siento ese dolor de haber perdido a un ser querido, a mi padre, hace casi un año me lo arrancaron por envidias políticas, lo asesinaron y por eso las entiendo, y pido justicia junto a ustedes”, recordó.

Exhortó a las mujeres y sus familias a tomar las riendas, salir a votar y elegir por ellas mismas, “ya no dejemos que los malos nos arrebaten el futuro de nuestras generaciones presentes y futuras”.

Antes en la colonia Volcanes, Naty Díaz agradeció la invitación de Gabriel y Pili Peréz, para convivir con los y las vecinas, “me da gusto verlas participar, porque hoy las mujeres necesitamos ser escuchadas y atendidas”.

Somos nosotras las que sufrimos y lloramos, las únicas que sabemos qué pasa cuando se cierra la puerta de nuestras casas, tener el doble papel de padre y madre, cuando nos quedamos solas porque se va el marido, porque se va de migrante a trabajar a Estados Unidos o bien porque son viudas, precisó.

Denunció el abandono de los malos gobernantes, “porque no es posible que hoy tengamos funcionarios que tienen tiempo para andar haciendo campaña política de su partido o tomándose videos paseando y comiendo, y que no hayan tenido tiempo para visitar los hospitales en pandemia, recorrer la pobreza y necesidades de las mujeres oaxaqueñas, que viven a solo 5 minutos del Centro de Convenciones o Palacio de Gobierno”.

Naty Díaz afirmó: yo sí tengo voluntad, voluntad de hacer las cosas y ninguno de los obstáculos que me ponen me detendrá. “Con la fuerza de los hombres y jóvenes y la pasión de las mujeres, defenderemos a Oaxaca, porque no nos detendrán”.

