Jara Cruz da su tercer Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno de Oaxaca (23:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz preside desde el balcón oficial su tercer Grito de Independencia como primer Mandatario de la entidad, resaltando los pueblos afromexicanos y las lenguas maternas del país y de Oaxaca en el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El corazón de Oaxaca latió con fuerza al grito de “¡Viva México!”. En una noche cargada de emoción, identidad y orgullo nacional; el Gobernador Salomón Jara Cruz honró a las mujeres que participaron en la Primera Transformación del país. Además, vitoreó a las lenguas originarias que son fuente de identidad.

“¡Vivan las mujeres que nos dieron patria y libertad!, ¡Vivan nuestros pueblos indígenas y afromexicanos de la República y Oaxaca!, ¡Vivan las lenguas maternas!”, gritó desde el palco central de Palacio de Gobierno.

Arropado por una multitud y acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; el Mandatario estatal encabezó la ceremonia del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, ante una Plaza de la Constitución colmada por miles de voces unidas en una sola causa: recordar a quienes forjaron la libertad de la nación.

Jara Cruz recibió la Bandera Nacional de manos de la Escolta del Ejército Mexicano. Posteriormente, repicó la campana -símbolo del llamado a la lucha independentista- y ondeó el Lábaro Patrio, que fue respondido con el júbilo de las y los presentes.

“Oaxaqueñas y oaxaqueños… ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Allende!, ¡Viva Aldama!, ¡Viva la Cuarta Transformación!, ¡Viva el Segundo Piso de la Cuarta Transformación!, ¡Viva la Presidenta Claudia Sheinbaum!, ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!, ¡Viva la Primavera Oaxaqueña!, ¡Viva Oaxaca!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Viva México!, fue la arenga que el Gobernante exclamó.

Luego de ello, las y los presentes entonaron el Himno Nacional Mexicano que fue interpretado por la Señorita América 2025, Mairím Cruz Luna y su coro: Cinthia Méndez García y Mariana Sarmiento Jiménez; acompañadas por miles de personas que exacerbaron el sentimiento patrio y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos.

En este marco, el Gobernador de Oaxaca destacó que los valores de soberanía, independencia, libertad y justicia deben mantenerse vivos y defenderse frente a cualquier intento de sometimiento. “No debemos permitir que se viole nuestra soberanía, ni que nos vuelvan a colonizar”, dijo.

La noche cerró con fuegos artificiales, música y un ambiente de celebración en paz, donde Oaxaca reafirmó su compromiso con los ideales que dieron origen a la nación.

Atestiguaron este acto, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva; mandos militares y funcionariado público.

