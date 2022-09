Jane Fonda fue diagnosticada con cáncer (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Jane Fonda platicó recientemente con Publimetro, por el estreno de la cinta animada Luck, junto a Whoopi Woldberg. Durante la charla, la legendaria actriz se mostró un poco cansada, pero emocionada por incursionar por primera vez en el doblaje.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada. También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy muy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien. También debemos hablar mucho más, no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas”, escribió en su Instagram.