Jalisco se confina dos fines de semana para frenar contagios (11:30 h)

Oaxca de Juárez, 29 de octubre. Ante el aumento de casos de COVID-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que el Botón de Emergencia se aplicará a partir del próximo 30 de octubre.

Por lo anterior, a partir de las 19:00 horas se suspenderán todas las actividades y los fines de semana no abrirán negocios, con el objetivo de reducir la movilidad y bajar los contagios.

Advirtió que es “verdaderamente preocupante” el tema del presupuesto, pero afirmó que ya hay una presión muy fuerte; sin embargo, para este año, se puede solventar la compra de pruebas o el modelo de reconversión hospitalaria y adelantó que ya revisan ajustes en la materia para el próximo año.

“Llegamos a 201 casos en la tasa de incidencia en los últimos tres días; estamos aumentando 67 casos por día y llegaríamos al fin de semana con 467. A partir de ello, la Mesa de Salud tomó la decisión de activar el Botón de Emergencia a partir de este viernes

En conferencia, explicó que la estrategia será válida en los siguientes 14 días y reiteró que cerrarán todas las actividades económicas de las 19:00 a las 06:00 horas del día siguiente, del 30 de octubre al 13 de noviembre, como labores en oficinas, talleres, refaccionarias, plazas y centros comerciales, así como actividades culturales, deportivas y sociales.

Mientras que los fines de semana la suspensión será de las 06:00 a las 06:00 del lunes siguiente; excepto Puerto Vallarta, dónde sólo se aplica el horario nocturno por la afectación económica que tuvo.

De esta forma, Alfaro Ramírez pidió a la ciudadanía respetar y ayudar a reducir la movilidad en la entidad.

No podemos limitar el derecho al libre tránsito, no es un toque de queda; sólo es limitar la movilización para bajar los contagios

Mercados y tianguis no van a poder operar los sábados y domingos; así como fiestas, graduaciones o bodas y los salones que sean sorprendidos se les va a multar y revocar la licencia de operación.

En tanto, el servicio de plataformas como Uber y transporte público será suspendido en las noches y se incrementarán operativos como el alcoholímetro.

Sólo seguirán funcionando los servicios hospitalarios, tiendas de abarrotes, servicios de seguridad, Protección Civil, farmacias, paqueterías, gasolineras, restaurantes con servicio a domicilio, servicios funerarios, aeropuertos y centrales camioneras.

“No queremos estar persiguiendo gente, les pedimos que no hagan fiestas; no queremos estar hablando de sanciones, les estamos diciendo que no es momento de hace fiestas. Necesitamos cambiar hábitos porque pensamos en las últimas semanas que no pasaba nada y sí pasó. Se necesita ayuda, cooperación y civismo”, destacó.

Asimismo, precisó que los partidos de futbol seguirán de manera normal, pero sin público y no se cancelan.

